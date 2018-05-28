В новый рейтинг CWUR вошли пять российских университетов

МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Ни один российский вуз не вошел в топ-100 международного рейтинга за 2018-2019 годы, составляемого Центром всемирного рейтинга университетов (Center for World University Rankings), сообщили в пресс-службе CWUR. При этом пять российских университетов — Московский, Петербургский и Новосибирский университеты, МФТИ и МИФИ — попали в топ-1000, лидирует среди них МГУ с 126-й строкой.

По словам президента CWUR Надима Махассена, показатели российских вузов ухудшились. К примеру, Московский университет в октябре 2017 года, занимал 97-е место. В России уже несколько лет действует программа государственной поддержки ведущих вузов, так чтобы по меньшей мере пять из них попали в топ-100 международных рейтингов QS, THE и ARWU к 2020 году (программа "5-100").

"Пять российских высших учебных заведений вошли в рейтинг топ-1000 университетов за 2018-2019 годы, подготовленный CWUR. Лидером среди них стал Московский государственный университет имени Ломоносова (МГУ), который занял 126-е место. В пятерку лучших университетов России также вошли Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ), и Московский физико-технический институт (МФТИ), Новосибирский государственный университет и Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", — говорится в пресс-релизе.

По словам президента CWUR Надима Махассена МФТИ, МГУ и СПбГУ продемонстрировали очень хорошие результаты по показателю "качество образования" (22-е, 23-е и 81-е места в мире соответственно), у МГУ также очень хорошие результаты по качеству научно-преподавательского состава и количеству публикаций (71-е и 98-е места в мире).

Университеты, участвующие в российском проекте "5-100", расположились в рейтинге в следующем порядке: МФТИ, Новосибирский университет, МИФИ, Казанский федеральный университет, Томский государственный университет, Уральский федеральный университет, Петербургский университет, МИСиС, Петербургский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) и Высшая школа экономики. Их конкретные позиции в рейтинге в сообщении не указаны.

Далее следуют Томский политехнический университет, Университет Лобачевского, Сибирский и Дальневосточный федеральные университеты, Российский университет дружбы народов, Самарский университет, первый МГМУ имени Сеченова, Петербургский электротехнический университет ЛЭТИ, Южно-Уральский государственный университет, Тюменский университет и Балтийский федеральный университет.

Согласно пресс-релизу, рейтинг CWUR составляется без использования опросов и анкетирования университетов. При составлении рейтинга топ-1000 университетов центр опирался на восемь критериев, включающих качество преподавания, востребованность выпускников на рынке труда, качество научно-преподавательского состава, количество публикаций, их качество, влияние в научной среде и цитируемость. Кроме того, в этом году метод оценки был улучшен, в результате чего удельный вес исследовательской деятельности от общего балла достиг 70%.

"Российские университеты могут опуститься еще ниже в будущих рейтингах, если не улучшатся их показатели по количеству публикаций и их качеству. Публикации в журналах, индексируемых Институтом научной информации (ISI), сотрудничество с международными научными организациями – все это крайне важно, если российские университеты стремятся повысить свою конкурентоспособность на мировом уровне", — приводятся в пресс-релизе слова Махассена.

В январе МИА "Россия сегодня" подписало соглашение CWUR Объединённых Арабских Эмиратов. Стороны намерены развивать сотрудничество в области информирования о высшем профессиональном образовании в России, ОАЭ и других странах. Первым шагом станет ряд совместных международных рейтингов университетов России и мира, составленных экспертами Центра всемирного рейтинга при поддержке проекта МИА "Россия сегодня" "Социальный навигатор".