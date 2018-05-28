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Общество

Встретить так, чтоб вернулись: Ростов-на-Дону ждет болельщиков ЧМ-2018

Сюжет:
Подготовка к проведению чемпионата мира-2018 по футболу в России (1130)
03:2628.05.2018
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© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкФутбольный стадион Ростов Арена в Ростове-на-Дону. Архивное фотоФутбольный стадион Ростов Арена в Ростове-на-Дону. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 мая – РИА Новости, Юлия Насулина. Менее чем через месяц Ростов-на-Дону окажется в центре внимания спортивного мира – на чемпионат по футболу в регион съедется огромное число болельщиков; по информации властей региона, на подготовку к ЧМ-2018 было затрачено более 100 миллиардов рублей, организаторы обещают сделать пребывание гостей комфортным, безопасным и запоминающимся.

Растяжка на трибунах с рекламой чемпионата мира по футболу 2018 на стадионе Самара Арена
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. В Ростове-на-Дону состоятся встречи сборных Бразилии и Швейцарии (17 июня), Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня), а также 1/8 финала.

Гости города

По данным первого замгубернатора Ростовской области Игоря Гуськова, более 90% билетов на все матчи, которые пройдут в Ростове-на-Дону, уже проданы. Примерно 54% болельщиков, которые посетят регион, — это иностранцы, 7% — жители Ростовской области, остальные – жители других регионов России.

"Мы постарались создать для команд и болельщиков самые благоприятные условия", — сказал Гуськов журналистам.

В администрации города добавили, что поклонникам футбола из разных уголков России и мира должно быть комфортно в Ростове-на-Дону, здесь их будут ждать только положительные эмоции. "Впечатление от пребывания в Ростове в период проведения игр чемпионата побудит желание еще раз вернуться в город, а также привлечь своих друзей", — говорится в ответе на запрос РИА Новости.

Масштабные проекты

Эмблема чемпионата мира по футболу 2018. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Подготовка к чемпионату в Ростовской области началась практически сразу после объявления в 2012 году списка городов, в которых пройдут матчи. За это время в регионе были построены "с нуля" новый международный аэропорт "Платов", 45-тысячный стадион "Ростов Арена", южный и западный транспортные обходы города. Кроме того, был реконструирован Ворошиловский мост, подготовлены тренировочные площадки и базы команд.

В целом, по информации Гуськова, программа подготовки к чемпионату мира в регионе обошлась более чем в 100 миллиардов рублей, из которых 34 миллиарда — инвестиции частного бизнеса, 38 миллиардов – средства федерального бюджета, остальное — областной бюджет и деньги муниципалитетов.

Красавец стадион

Памятные банкноты Банка России к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 года, на пресс-конференции в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Значительная часть средств – 18,3 миллиарда рублей – пошли на строительство в левобережной части города стадиона "Ростов Арена", который станет сердцем спортивного события в регионе. Основные отличия арены – хороший обзор и акустика даже с верхних трибун, а также отсутствие "слепых зон" за счет конструктивных особенностей.

На сегодняшний день стадион уже принял три тестовых матча, официальное открытие арены при полной загрузке состоялось 13 мая. "По поступившей мне информации, в полном объеме сработали все службы. Это означает, что стадион готов к принятию матчей", — сказал губернатор региона Василий Голубев после открытия. Тренеры ФК "Ростов" и других клубов, которые уже опробовали поле, также остались им довольны.

Транспорт готов

Открытие Парка футбола ЧМ-2018 в Казани. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Транспортная инфраструктура Ростовской области, по словам бывшего министра транспорта РФ Максима Соколова, тоже готова. Значительная часть гостей прибудет в регион авиатранспортом. "На весь период проведения чемпионата согласовано 150 дополнительных рейсов, формирование расписания еще продолжается", — сказала РИА Новости пресс-секретарь аэропорта "Платов" Ольга Ладейщикова.

Пиковая нагрузка придется на 23 июня, день игры Мексики и Южной Кореи. "Производственные мощности аэропорта позволяют обслужить заявленное количество (пассажиров)", — подчеркнула Ладейщикова.

Доставлять болельщиков на матчи из аэропорта и других точек города будут специальные автобусы-шаттлы, которых будет задействовано более 150 единиц. Кроме того, добраться до стадиона можно будет пешком, поскольку многие улицы в центре города в дни матчей будут перекрыты для автомобилей.

Зоны отдыха

Канатная дорога через Москва-реку в Лужниках
© РИА Новости / Денис Гришкин
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Ограничения движения уже коснулись отдельных территорий в городе. Например, с середины мая на три месяца перекрыто автомобильное движение на Театральной площади, которую уже начали обустраивать под фан-зону для болельщиков. Там будут установлены большие экраны для трансляции матчей, организована развлекательная программа. По информации дирекции "Ростов-2018", во время матчей чемпионата посетить фестиваль болельщиков могут до 1 миллиона человек.

Также перед мундиалем напротив стадиона открылся новый парк "Левобережный" площадью более 16 гектаров, который станет востребованным местом отдыха болельщиков.

Помогать ориентироваться в городе и получать дополнительную информацию гостям будут волонтеры. "Информационные шатры с волонтерами будут располагаться в местах прибытия гостей, на пересечениях основных маршрутов болельщиков", — уточнил РИА Новости представитель дирекции.

На воде, земле и в воздухе

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© Фото : предоставлено пресс-службой Совета Федерации
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По данным властей региона, мерам безопасности на чемпионате уделено приоритетное внимание. "Все силовые структуры будут работать в усиленном режиме, начиная с операционного периода и до завершения чемпионата", — сказал Гуськов. Он добавил, что все необходимые системы безопасности на стадионе, тренировочных площадках, вокзале, аэропорту уже смонтированы в соответствии с требованиями ФИФА.

В ГУМЧС России по Ростовской области РИА Новости сообщили, что силы и средства управления готовы к чемпионату – более 4,3 тысячи спасателей и почти 350 единиц техники будут обеспечивать безопасность на воде, на земле и в воздухе. В частности, к обеспечению безопасности планируется привлечь группу мотопатруля, который будет мониторить внешний периметр стадиона и оперативно реагировать в случае обнаружения мелких очагов возгораний.

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