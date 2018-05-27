В Петербурге наградили финалистов конкурса "Приоритеты роста"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая — РИА Новости. Всероссийский конкурс молодежных проектов "Приоритеты роста" завершился в воскресенье в Петербурге награждением финалистов.
Очный этап конкурса прошел 25 мая в Санкт-Петербурге, когда работы участников оценивала комиссия экспертов. Финалисты конкурса приняли участие в Петербургском международном экономическом форуме. В итоге награды получили 27 человек из 17 регионов страны. Среди наград — стажировка в Женеве в ВТО, путевки в лагеря "Артек", "Орленок" и "Океан", возможность прохождения стажировок в российских и иностранных корпорациях, льготы при поступлении в РАНХиГС.
Как рассказала РИА Новости представитель оргкомитета Анастасия Кукушкина, поскольку конкурс проводился при поддержке Совета Федерации, местные власти и образовательные организации помогли школьникам и студентам добраться до Петербурга для подведения итогов конкурса и награждения.
"Вчера на защите работ у нас присутствовали многие инвесторы, даже если на данном этапе проект выглядит немного идеалистично, но сама идея, если она имеет какое-то ядро, здравый смысл, то инвесторы у нас запрашивали прямые контакты этих участников. Они хотят вкладываться в эти проекты и реализовывать их", — сказала собеседница агентства.
Как сообщают организаторы, часть предложений участников конкурса будет обобщена и передана для учета при разработке проекта стратегии социально-экономического развития России до 2030 года. По информации организаторов, на ПМЭФ в прошлом году президент России Владимир Путин предложил провести в 2018 году серии с участием молодежи.