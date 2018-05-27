Эксперт считает преждевременными разговоры о смерти традиционных СМИ

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Прогнозы о скором исчезновении в России традиционных СМИ из-за ухода аудитории в сеть преждевременны, у значительной части населения страны до сих пор нет интернета, при этом доверия сегодня заслуживают единицы независимых блогеров — большинство озабочено лишь собственной популярностью и не думает об ответственности перед читателем за свой контент, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.

Ранее колумнист журнала Forbes проанализировал состояние современной журналистики в России и сделал вывод, что в ближайшее время печатные СМИ окончательно исчезнут, как исчезли рукописные книги. В свою очередь интернет-издания также рискуют потерять свою аудиторию из-за растущей популярности независимых блогеров и собственной профессиональной деградации, связанной, в том числе с самоцензурой, отмечается в материале. Автор предполагает, что радиостанции в конечном итоге превратятся в развлекательные сайты, вещающие онлайн, а ТВ сольется с интернетом, став его частью.

Рано говорить о смерти газет — интернета нет у половины страны



Медиаэксперт, член Общественной палаты РФ Александр Малькевич считает, что рано говорить о смерти печатных СМИ в РФ, поскольку во многих уголках России до сих пор нет не то что интернета, но и мобильной связи.

"Если говорить об общемировых тенденциях, то (в статье – ред.) все верно. Но проблема в том, что если накладывать это на российскую реальность, ничего не получается. Россия очень разделена — есть мегаполисы и есть другая страна, где все это не работает", — заявил он РИА Новости.

"Когда на современных форумах люди рассуждают про блокчейн и обсуждают блокировку Telegram, для многих россиян это звучит как рассказ про "блох в свитере" (анекдот про пожилую женщину, услышавшую это вместо фразы "блог в твиттере" — ред.). Большинству вообще это все непонятно и неблизко", — добавил Малькевич.

По его словам, во многих регионах до сих пор нет "нормальной мобильной связи и нет интернета", а жители отдаленных районов до сих пор пользуются таксофонами для звонков. Собеседник агентства отметил, что в связи с этим перед министерством цифрового развития будет стоять серьёзная задача.

"Говорить о проникновении интернета и развитии прогрессивных СМИ пока не приходится. У огромной части нашей страны районные газеты по-прежнему остаются источником информации наравне с телевидением. Интернет там не развит", — отметил Малькевич.

По мнению эксперта, в связи с этим региональные СМИ останутся востребованными, потому что, несмотря на то, что они выходят небольшими тиражами, читаемость у них высокая, как и уровень доверия аудитории.

"Это не говорит, что эти газеты супер качественные. Зачастую как раз нет. Но то, что они будут жить, пока живут люди в отдаленных районах и у которых нет другой альтернативы, это факт. Это и не год и не два, и не пять, а минимум десять", — говорит собеседник агентства.

Он считает, что "потенциал монетизации у районных газет есть", их тоже можно переводить в электронные версии, но для этого "нужна государственная программа".

Ответственных блогеров можно пересчитать по пальцам



В свою очередь актриса театра и кино, независимый блогер Татьяна Мазур заявила РИА Новости что зачастую большинство сегодняшних блогеров не являются профессионалами во многих областях, дают своё оценочное суждение и, "скорее всего, просто судорожно рыщут по тем же самым СМИ в поисках новостей", при этом не неся никакой ответственности за собственный контент.

"Ведь главная цель блогера чаще всего не осветить событие, а "хайпануть" на нем для привлечения и удержания аудитории", — отметила она.

По мнению собеседницы агентства, сегодня в крупных городах основная масса видеоблогеров вышла из доверия, а "в провинции" люди по инерции ещё смотрят "чудо-каналы" подобно тому, как в 90-е заряжали воду у экранов телевизоров".

Мазур считает, что всегда будут популярны каналы и блоги, где наглядно описывается или показывается какой-то процесс или даются конкретные советы. "Сейчас все же больше доверия внушают тематические Telegram-каналы, где работает группа людей, разбирающихся в заявленной теме", — поясняет актриса.

"Блогеры сейчас, к сожалению, нередко просто фрики. По пальцам можно пересчитать серьёзные и крупные фигуры, которые осмысленно ведут свой блог и понимают свою ответственность за все, что ими заявлено публично. Остальные же в погоне за хайпом и легкими деньгами ведут себя, как дети в песочнице", — говорит она.

Блогер считает, что необходимо на законодательном уровне обязать блогеров-миллионников в Instagram и "тысячников" на Facebook нести ответственность за ту информацию, которую они предоставляют.

"Пусть учатся писать, вставляя в текст как можно больше слов "мне кажется, по-моему мнению, я не уверен, но". Громкие безапелляционные заявления, непроверенная реклама — и мы имеем те же самые "скандалы, интриги, расследования", — сказала Мазур, отметив, что следом встанет вопрос определений — кого же именно называть блогером.

"К счастью, уже заметно, что наше общество учится культуре во многих новых для нас областях, так что и более осознанному поведению в интернете тоже научимся", — надеется собеседница агентства.