ОНФ продолжит контролировать исполнение поручений президента

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Эксперты Общероссийского народного фронта продолжат контролировать исполнение поручений президента РФ в рамках нового майского указа главы государства. Об этом заявил руководитель исполкома ОНФ Алексей Анисимов, сообщает пресс-служба движения.

"Перед нами стоит общая задача: добиться повышения качества жизни, не на бумаге или в кабинетах, а на земле и в людях. Мы в этом направлении эффективно взаимодействуем с администрацией президента и правительством по качественному исполнению указов и поручений главы государства. Конечно же, Народный фронт будет развивать новые подходы и форматы общественного контроля за реализацией нового майского указа главы государства", — подчеркнул он.

В субботу Владимир Путин призвал новое правительство подать пример конструктивного сотрудничества с ОНФ как одной из наиболее массовых общественных организаций. Такое заявление глава государства сделал в ходе первого совещания с новым составом кабмина.

"Вы должны также подавать пример конструктивного сотрудничества со структурами гражданского общества, с политическими партиями, в том числе и с Общероссийским народным фронтом как одной из наиболее массовых общественных организаций", — сказал президент.

Он также отметил, что активисты движения накопили большой опыт контроля реализации майских указов 2012 года. "Уверен, что такую практику, практику гражданского общественного мониторинга и контроля, нужно продолжить", — подчеркнул Путин.