Медведев поздравил библиотекарей с профессиональным праздником

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев поздравил с общероссийским Днем библиотек всех занятых в этой сфере и отметил их вклад в развитие библиотек, соответствующая телеграмма опубликована на сайте правительства.

"Уважаемые друзья! Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником. Сегодня мы чествуем специалистов по-настоящему уникальных. Всех, кто посвятил себя очень важному делу — библиотечной деятельности… Именно благодаря вашему профессионализму, творческой энергии, эрудиции библиотечное дело развивается. Библиотеки превращаются в культурно-образовательные и информационные центры, реализуют интересные программы, проекты. И дети и взрослые могут здесь не только получать обширные знания, заниматься наукой, но и общаться. А главное — у ваших читателей растет интерес к книгам", — приводятся в телеграмме слова Медведева.

Глава кабмина процитировал слова советского и российского филолога, культуролога и искусствоведа, профессора Дмитрия Сергеевича Лихачева, о том, что книга — это одно из самых великих созданий человеческой культуры. "И потому самое главное в культуре любой страны — как бы это ни казалось для кого-то странным, — библиотеки", — написал Медведев.