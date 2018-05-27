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Общество

"В гостях как дома": Самара готовится к чемпионату мира по футболу

Сюжет:
Подготовка к проведению чемпионата мира-2018 по футболу в России (1129)
08:2727.05.2018
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© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкРастяжка на трибунах с рекламой чемпионата мира по футболу 2018 на стадионе Самара АренаРастяжка на трибунах с рекламой чемпионата мира по футболу 2018 на стадионе Самара Арена
© РИА Новости / Максим Богодвид
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САМАРА, 27 мая — РИА Новости, Екатерина Кособокова. Самара с 14 июня по 15 июля примет шесть матчей чемпионата мира по футболу, по словам местных властей, город готов достойно встретить около 500 тысяч российских и иностранных гостей.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах. На стадионе в Самаре запланировано проведение шести матчей, это встречи группового этапа Коста-Рика — Сербия, Дания — Австралия, Уругвай — Россия, Сенегал — Колумбия, а также один матч 1/8 финала и один четвертьфинал.

Входные ворота

Граффити, посвященное чемпионату мира по футболу-2018, нарисованное на стене жилого дома в Москве
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Страшные сказки от "Таймс": русские прячут уродливые деревни от иностранцев
По предварительным оценкам правительства региона, в период ЧМ-2018 Самару и область посетят около 500 тысяч гостей. Большинство из них прибудут на самолетах и поездах, таким образом, аэропорт "Курумоч" и железнодорожный вокзал "Самара" станут главными входными воротами в город.

Первым объектом транспортной инфраструктуры, построенным в Самаре с нуля к чемпионату мира, стал пассажирский терминал аэропорта "Курумоч", позже была завершена реконструкция взлетно-посадочной полосы. В дни игр, по предварительным данным аэропорта, его услугами воспользуются около 100 тысяч пассажиров, количество взлетно-посадочных операций удвоится с 16 до 32 в час, а пропускная способность вырастет до 2500 пассажиров в час. В правительстве региона подчеркнули, что на аэродроме установлено новое современное оборудование, позволяющее производить полеты в любое время практически при любых погодных условиях.

Как рассказали в правительстве региона, к ЧМ-2018 в Самаре завершена модернизация железнодорожного вокзала. Специалисты провели капитальный ремонт платформ, тоннелей и сходов, заменили освещение, модернизировали системы безопасности и благоустроили привокзальную территорию. Для удобства болельщиков были организованы единая информационная система и система электронной очереди пассажиров.

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© РИА Новости
Спасатели научили городских волонтеров ЧМ-2018 оказывать первую помощь

Бесплатный проезд

Баннер с изображением символа чемпионата мира по футболу ФИФА-2018. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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В Москве заявили о полной готовности инфраструктуры к проведению ЧМ-2018
По информации "Транспортной дирекции — 2018", для перевозки болельщиков во время ЧМ между городами-организаторами будут курсировать 734 рейса поездов, которые имеют более 448 тысяч мест. Проезд в них будет бесплатным, для этого необходимо купить билеты на матчи ЧМ-2018 и оформить паспорт болельщика (Fan ID). Бронирование мест осуществляется на интернет-ресурсе АНО "Транспортная дирекция-2018".

По данным РЖД, поезда будут формироваться из комфортабельных купейных вагонов с кондиционерами и экологически чистыми туалетными комплексами, а также вагона-ресторана.

В министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области добавили, что в период чемпионата зрителям при наличии билета на матч также предоставят бесплатный проезд в пригородных поездах. По предварительным данным, каждую игру в Самаре посетят до 25 тысяч гостей из России и других стран, причем часть из них планируют разместиться в Тольятти.

"Для перевозки тольяттинских болельщиков до стадиона "Самара Арена" и обратно во время чемпионата мира по футболу будут использоваться скорые пригородные поезда по уже действующему маршруту "Самара – Жигулевское море". В дни проведения матчей предусмотрено по два дополнительных поезда в каждом направлении", — сообщили в правительстве региона.

Доехать до стадиона "Самара Арена" можно будет на автобусах №602Т (интервал движения — 30 минут) и 652Т (интервал движения — 15 минут) сообщением "Тольятти — аэропорт "Курумоч" — Самара".

Для перевозки болельщиков по городу будут работать 236 автобусов-шаттлов и 87 трамваев. Они будут обслуживать десять бесплатных маршрутов общественного транспорта: девять автобусных и один трамвайный, которые соединят аэропорт, железнодорожный вокзал, фан-зону, стадион "Самара Арена" и перехватывающие парковки. По подсчетам местных властей, время в пути от аэропорта "Курумоч" до стадиона "Самара Арена" составит 45 минут, от железнодорожного вокзала до стадиона — 50 минут.

Город Победы: прогулка по Волгограду
© РИА Новости / Владимир АстапковичИстория современного Волгограда неразрывно связана со Второй мировой войной. Во время Сталинградской битвы погибли более 400 тысяч жителей города. Районы, по которым проходила линия фронта, были буквально стерты с лица земли. К окончанию войны уцелели лишь около десяти процентов жилых домов. Можно сказать, что в последующие десятилетия город был отстроен заново.Вечный огонь в Зале воинской славы на Мамаевом кургане в Волгограде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
История современного Волгограда неразрывно связана со Второй мировой войной. Во время Сталинградской битвы погибли более 400 тысяч жителей города. Районы, по которым проходила линия фронта, были буквально стерты с лица земли. К окончанию войны уцелели лишь около десяти процентов жилых домов. Можно сказать, что в последующие десятилетия город был отстроен заново.
© РИА Новости / Владимир АстапковичГлавная достопримечательность Волгограда - мемориальный комплекс "Сталинградская битва", который включает в себя несколько музеев и памятников, экспозицию образцов военной техники и Мамаев курган, где был возведен ансамбль, посвященный защитникам города.На территории музея-заповедника Сталинградская битва в Волгограде. На заднем плане - памятный мемориал Золотая звезда
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Главная достопримечательность Волгограда - мемориальный комплекс "Сталинградская битва", который включает в себя несколько музеев и памятников, экспозицию образцов военной техники и Мамаев курган, где был возведен ансамбль, посвященный защитникам города.
© РИА Новости / Владимир АстапковичЦентральный монумент ансамбля - легендарная статуя "Родина-мать зовет!", высота которой 85 метров. У ее ног захоронены останки 34 505 воинов — защитников Сталинграда.Скульптура Родина-мать зовет! на территории Историко-мемориального комплекса Героям Сталинградской Битвы на Мамаевом Кургане
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Центральный монумент ансамбля - легендарная статуя "Родина-мать зовет!", высота которой 85 метров. У ее ног захоронены останки 34 505 воинов — защитников Сталинграда.
© РИА Новости / Владимир АстапковичОт проспекта Ленина до подножия статуи ведут ровно 200 ступенек — по количеству дней обороны Сталинграда. По обеим сторонам от них в 60-х годах были возведены "Стены-руины" - скульптурные барельефы, рассказывающие о двух этапах эпохальной битвы за город.Композиция Стены-руины на территории Историко-мемориального комплекса Героям Сталинградской Битвы на Мамаевом Кургане
© РИА Новости / Владимир Астапкович
От проспекта Ленина до подножия статуи ведут ровно 200 ступенек — по количеству дней обороны Сталинграда. По обеим сторонам от них в 60-х годах были возведены "Стены-руины" - скульптурные барельефы, рассказывающие о двух этапах эпохальной битвы за город.
© РИА Новости / Владимир АстапковичЕще одним знаковым памятником музея-заповедника являются руины мельницы Гергардта. Во время боев здание стало укрепленным пунктом-узлом обороны 42-го гвардейского стрелкового полка и выдержало многочисленные попадания авиабомб и снарядов. В память о жестокостях войны здание решили не восстанавливать.Юноша фотографирует руины мельницы Гергардта на территории музея-заповедника Сталинградская битва в Волгограде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Еще одним знаковым памятником музея-заповедника являются руины мельницы Гергардта. Во время боев здание стало укрепленным пунктом-узлом обороны 42-го гвардейского стрелкового полка и выдержало многочисленные попадания авиабомб и снарядов. В память о жестокостях войны здание решили не восстанавливать.
© РИА Новости / Владимир АстапковичРядом с руинами мельницы Гергардта в 80-е годы был открыт музей-панорама "Сталинградская битва", где можно увидеть фотографии, личные вещи и награды солдат, знамена и орудия, боевое и парадное оружие. Здесь же расположены фондохранилище и круговая панорама "Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом", которая занимает весь второй этаж здания.Вид на территорию музея-заповедника Сталинградская битва в Волгограде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Рядом с руинами мельницы Гергардта в 80-е годы был открыт музей-панорама "Сталинградская битва", где можно увидеть фотографии, личные вещи и награды солдат, знамена и орудия, боевое и парадное оружие. Здесь же расположены фондохранилище и круговая панорама "Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом", которая занимает весь второй этаж здания.
© РИА Новости / Владимир АстапковичНа эстакаде музея, справа от ротонды, установлен макет истребителя времен Великой Отечественной войны Як-3.Девушка на территории музея-заповедника Сталинградская битва в Волгограде. На заднем плане - памятник самолету Як-3
© РИА Новости / Владимир Астапкович
На эстакаде музея, справа от ротонды, установлен макет истребителя времен Великой Отечественной войны Як-3.
© РИА Новости / Владимир АстапковичГород-герой растянулся вдоль правого берега Волги на 60 с лишним километров. Дорога на автомобиле от одного конца Волгограда до другого займет около часа, если по пути не будет пробок.Автомобильный мост через реку Волгу в Волгограде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Город-герой растянулся вдоль правого берега Волги на 60 с лишним километров. Дорога на автомобиле от одного конца Волгограда до другого займет около часа, если по пути не будет пробок.
© РИА Новости / Владимир АстапковичВ Волгограде находится единственный в нижневолжском регионе планетарий. Здание, построенное в 1954 году, стало подарком ГДР. Символично, что установлено оно было на улице Мира - одной из первых, восстановленных после Сталинградской битвы. Купол планетария венчает композиция "Мир" - последняя работа скульптора Веры Мухиной.Здание планетария в Волгограде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
В Волгограде находится единственный в нижневолжском регионе планетарий. Здание, построенное в 1954 году, стало подарком ГДР. Символично, что установлено оно было на улице Мира - одной из первых, восстановленных после Сталинградской битвы. Купол планетария венчает композиция "Мир" - последняя работа скульптора Веры Мухиной.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкСтадион "Волгоград Арена" находится буквально через дорогу от Мамаева кургана. Он был построен на месте бывшего Центрального стадиона. Арена будет использоваться в качестве основного стадиона футбольного клуба "Ротор".Стадион Волгоград Арена
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Стадион "Волгоград Арена" находится буквально через дорогу от Мамаева кургана. Он был построен на месте бывшего Центрального стадиона. Арена будет использоваться в качестве основного стадиона футбольного клуба "Ротор".
© РИА Новости / Владимир АстапковичУ входа в Волго-Донской судоходный канал со стороны реки недалеко от первого шлюза стоит памятник Ленину. Общая высота памятника - 57 метров, а фигуры - 27. Монумент занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокий памятник реально жившему человеку.Памятник Ленину на Волго-Донском Канале в Волгограде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
У входа в Волго-Донской судоходный канал со стороны реки недалеко от первого шлюза стоит памятник Ленину. Общая высота памятника - 57 метров, а фигуры - 27. Монумент занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокий памятник реально жившему человеку.
© РИА Новости / Владимир АстапковичНа площади перед музеем "Сталинградская битва" на постаменте расположен макет советского бомбардировщика Су-2. Его городу подарило Конструкторское бюро имени П.О. Сухого.Памятник самолету СУ-2 на территории музея-заповедника Сталинградская битва в Волгограде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
На площади перед музеем "Сталинградская битва" на постаменте расположен макет советского бомбардировщика Су-2. Его городу подарило Конструкторское бюро имени П.О. Сухого.
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Комфорт и безопасность

© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сорокин: билеты на матчи ЧМ в ряде городов России реализованы полностью
Передохнуть в ожидании прибытия поезда гости Самары смогут на расположенном недалеко от железнодорожного вокзала стадионе "Локомотив", здесь будет организована буферная зона для болельщиков.

Как сообщает дирекция, занимающаяся организацией матчей ЧМ-2018 в Самаре, буферную зону оборудуют палатками для отдыха, камерами хранения, точками питания и туалетами. Здесь также разместят информационные табло с расписанием поездов на русском, испанском и английском языках. В непосредственной близости к буферной зоне будет организована стоянка автобусов-шаттлов и скоростного трамвая, следующих по маршруту "Железнодорожный вокзал" — стадион "Самара Арена".

Не заблудятся и те, кто приедет в Самару на личном транспорте. В рамках проекта по созданию единой городской навигации к чемпионату мира по футболу в Самаре установят около 5,3 тысячи дорожных знаков на русском и английском языках.

В дирекции напоминают, что подъезд к площади Куйбышева, где пройдет фестиваль болельщиков, будет ограничен для всех видов транспорта, кроме общественного или имеющего специальные пропуска.

"Поэтому если у вас нет такого пропуска, лучше отказаться от личного или арендованного автомобиля и воспользоваться общественным транспортом. От железнодорожного вокзала до площади Куйбышева можно доехать на трамвае № 1, 16 и на автобусе № 206, 226, 50, 53. От аэропорта "Курумоч" ходят автобусы № 78, 392, 406 с пересадкой на остановке "Проспект Кирова (Барбошина поляна)" на автобус № 297", — сообщили в дирекции.

Местные власти обещают позаботиться не только о комфорте, но и о безопасности жителей и гостей Самары в дни ЧМ.

"Среди приоритетных вопросов — приведение всего парка общественного транспорта в соответствие с требованиями по безопасности. Так, все транспортные средства, задействованные в перевозках болельщиков, будут обеспечены системами видеонаблюдения и накопителями информации", — отмечают в правительстве региона.

Особое внимание будет уделено организации правовой поддержки гостей, прежде всего, иностранных. Так, в период ЧМ в Самаре будет работать правовой колл-центр, где звонки будут принимать специалисты со знанием иностранных языков.

"Мы делаем все, чтобы у нас получился большой футбольный праздник, а каждый болельщик, приехавший к нам в город, чувствовал себя так же комфортно, как дома", — цитирует врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова правительство региона.

Прогулка по столице Урала
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкЦентральный стадион Екатеринбурга был полностью реконструирован. Арена оборудована двумя сборно-разборными трибунами, благодаря которым матчи смогут посмотреть 35 000 болельщиков.Стадион Екатеринбург Арена в Екатеринбурге
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Центральный стадион Екатеринбурга был полностью реконструирован. Арена оборудована двумя сборно-разборными трибунами, благодаря которым матчи смогут посмотреть 35 000 болельщиков.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкВо времена Советского Союза Екатеринбург, который тогда в честь председателя ВЦИК был переименован в Свердловск, был закрыт для иностранцев. Огромные промышленные ресурсы, сконцентрированные в городе, охраняли от шпионов многочисленные агенты НКВД. Все это способствовало возникновению особой атмосферы и культурной среды в городе. Именно здесь возник архитектурный конструктивизм, который позже распространился по всей стране.Вечерний Екатеринбург
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Во времена Советского Союза Екатеринбург, который тогда в честь председателя ВЦИК был переименован в Свердловск, был закрыт для иностранцев. Огромные промышленные ресурсы, сконцентрированные в городе, охраняли от шпионов многочисленные агенты НКВД. Все это способствовало возникновению особой атмосферы и культурной среды в городе. Именно здесь возник архитектурный конструктивизм, который позже распространился по всей стране.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкФасад "Екатеринбург Арены", который сохранили во время реконструкции, тоже был спроектирован в стиле конструктивизма. Центральный стадион был построен в 1953 году всего в паре километров от главной пешеходной улицы города — Вайнера.Стадион Екатеринбург Арена
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Фасад "Екатеринбург Арены", который сохранили во время реконструкции, тоже был спроектирован в стиле конструктивизма. Центральный стадион был построен в 1953 году всего в паре километров от главной пешеходной улицы города — Вайнера.
© РИА Новости / Алексей КуденкоУлица Вайнера совместила в себе две эпохи. На одной ее стороне — здания советского периода, на другой — малоэтажные домики XIX и начала XX веков. Не случайно именно здесь был установлен фонтан "Спираль времени" (местные его называют "Кракеном").Фонтан Спираль времени на улице Вайнера в Екатеринбурге
© РИА Новости / Алексей Куденко
Улица Вайнера совместила в себе две эпохи. На одной ее стороне — здания советского периода, на другой — малоэтажные домики XIX и начала XX веков. Не случайно именно здесь был установлен фонтан "Спираль времени" (местные его называют "Кракеном").
© РИА Новости / Алексей КуденкоСаму улицу Вайнера горожане называют Арбатом. Это одна из старейших улиц города. Первые упоминания о ней относятся аж к XVIII веку. В царской России она называлась Успенской - по названию одной из церквей в расположенном рядом Ново-Тихвинском женском монастыре. Сейчас на этой улице много магазинов и кафе.Скульптура Влюбленные на улице Вайнера в Екатеринбурге
© РИА Новости / Алексей Куденко
Саму улицу Вайнера горожане называют Арбатом. Это одна из старейших улиц города. Первые упоминания о ней относятся аж к XVIII веку. В царской России она называлась Успенской - по названию одной из церквей в расположенном рядом Ново-Тихвинском женском монастыре. Сейчас на этой улице много магазинов и кафе.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкВ центре города Екатеринбурге в 2003 году был возведен Храм на Крови. на этом месте в начале прошлого века находился дом Ипатьева, в котором в ночь на 17 июля 1918 года содержались под арестом и были расстреляны последний российский император Николай II и его семья. Рядом с храмом в 2012 году был поставлен памятник православным покровителям семьи, верности и брака — святым благоверным Петру и Февронии.Храм на Крови и памятник святым Петру и Февронии в Екатеринбурге
© РИА Новости / Алексей Куденко
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В центре города Екатеринбурге в 2003 году был возведен Храм на Крови. на этом месте в начале прошлого века находился дом Ипатьева, в котором в ночь на 17 июля 1918 года содержались под арестом и были расстреляны последний российский император Николай II и его семья. Рядом с храмом в 2012 году был поставлен памятник православным покровителям семьи, верности и брака — святым благоверным Петру и Февронии.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкНа пересечении улицы Вайнера и Попова в Екатеринбурге с 2006 года стоит бронзовый памятник "Друзья". По словам ее автора, скульптора Бориса Клочкова, сюжет композиции ему приснился. Это история про природную гармонию и честные отношения между людьми и животными. А главный герой композиции - реальный человек. Это екатеринбургский кузнец-философ Александр Лысяков. Его кузница находится озере Шарташ, там есть конюшня и живут собаки.Скульптурная композиция Друзья в Екатеринбурге
© РИА Новости / Алексей Куденко
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На пересечении улицы Вайнера и Попова в Екатеринбурге с 2006 года стоит бронзовый памятник "Друзья". По словам ее автора, скульптора Бориса Клочкова, сюжет композиции ему приснился. Это история про природную гармонию и честные отношения между людьми и животными. А главный герой композиции - реальный человек. Это екатеринбургский кузнец-философ Александр Лысяков. Его кузница находится озере Шарташ, там есть конюшня и живут собаки.
© РИА Новости / Алексей КуденкоТем, кто интересуется новейшей историей России, имеет смысл посетить "Ельцин Центр" - музей первого президента страны. Он находится на противоположной стороне реки Исеть.Город Екатеринбург
© РИА Новости / Алексей Куденко
Тем, кто интересуется новейшей историей России, имеет смысл посетить "Ельцин Центр" - музей первого президента страны. Он находится на противоположной стороне реки Исеть.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкНа пешеходной улице Вайнера установлено много самых разнообразных памятников. Есть "Влюбленные", есть памятники коробейнику, банкиру и автомобилисту.Жители города возле скульптурной композиции Банкир и Автомобилист в Екатеринбурге
© РИА Новости / Алексей Куденко
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На пешеходной улице Вайнера установлено много самых разнообразных памятников. Есть "Влюбленные", есть памятники коробейнику, банкиру и автомобилисту.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкПрекрасный вид на город открывается со смотровой площадки, которая находится на 52-м этаже бизнес-центра "Высоцкий". Этот небоскреб, а также памятник, музей и улица имени советского поэта появились в Екатеринбурге благодаря местному бизнесмену-меценату - большому поклоннику творчества Владимира Семеновича.Бизнес-центр Высоцкий в Екатеринбурге
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Прекрасный вид на город открывается со смотровой площадки, которая находится на 52-м этаже бизнес-центра "Высоцкий". Этот небоскреб, а также памятник, музей и улица имени советского поэта появились в Екатеринбурге благодаря местному бизнесмену-меценату - большому поклоннику творчества Владимира Семеновича.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкНа берегу реки Исеть рядом с киноцентром "Космос" в 2012 году был установлен памятник братьям Люмьер. Неподалеку находится любимое место отдыха горожан - "Плотинка". Это набережная городского пруда у плотины на реке Исеть.Памятник братьям Люмьер у киноконцертного театра Космос в Екатеринбурге
© РИА Новости / Алексей Куденко
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На берегу реки Исеть рядом с киноцентром "Космос" в 2012 году был установлен памятник братьям Люмьер. Неподалеку находится любимое место отдыха горожан - "Плотинка". Это набережная городского пруда у плотины на реке Исеть.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкСпециально для гостей в Екатеринбурге был разработан пешеходный туристический маршрут, который называется "Красная линия". Ее длина - около шести с половиной километров. Маршрут, который включает в себя 35 достопримечательностей, нанесен красной краской на тротуары центральной части города. Его началом принято считать памятник Ленину на Площади 1905 года, однако маршрут закольцован, поэтому финиш экскурсии находится там же.Вечерний Екатеринбург
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Специально для гостей в Екатеринбурге был разработан пешеходный туристический маршрут, который называется "Красная линия". Ее длина - около шести с половиной километров. Маршрут, который включает в себя 35 достопримечательностей, нанесен красной краской на тротуары центральной части города. Его началом принято считать памятник Ленину на Площади 1905 года, однако маршрут закольцован, поэтому финиш экскурсии находится там же.
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Номеров хватит всем

Аэропорт Курумоч в Самаре
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Для гостей чемпионата мира по футболу в Самаре сделают плавучие гостиницы
Как рассказали РИА Новости в департаменте туризма Самарской области, свидетельства о классификации в рамках подготовки к чемпионату получили 400 объектов размещения, совокупный номерной фонд которых составляет более 14,2 тысячи номеров, единовременно они смогут принять более 33,5 тысячи человек. Объем номерного фонда в регионе в разы превосходит требования ФИФА к городу-организатору, а значит, мест хватит, например, и тем, кто решится приехать в Самару на игры в самый последний момент.

Самый дешевый номер в гостинице категории "одна звезда" обойдется туристам в 2250–4160 рублей, самый дорогой в категории "пять звезд" — в 15,6 — 75,3 тысячи рублей. По словам отельеров, они готовы ко встрече как с российскими, так и с иностранными болельщиками: администраторы и персонал опрошенных РИА Новости гостиниц свободно говорят на иностранных языках. Как уточнили в департаменте туризма, в Самару приедет большое число гостей из Колумбии, Мексики, Бразилии, США и Германии.

Путеводитель по Казани: прогулка по третьей столице России
© РИА Новости / Алексей КуденкоКазань называют "котлом народов". Здесь Европа встречается с Азией, и удивительным образом переплетаются культуры представителей более 100 народностей. На территории белокаменного кремля ХVI века бок о бок стоят старейший православный храм – Благовещенский собор – и мечеть Кул-Шариф, возведенная в конце XX века по образу стоявшей на этом же месте главной мечети Казанского ханства.Вид на Казанский кремль
© РИА Новости / Алексей Куденко
Казань называют "котлом народов". Здесь Европа встречается с Азией, и удивительным образом переплетаются культуры представителей более 100 народностей. На территории белокаменного кремля ХVI века бок о бок стоят старейший православный храм – Благовещенский собор – и мечеть Кул-Шариф, возведенная в конце XX века по образу стоявшей на этом же месте главной мечети Казанского ханства.
© РИА Новости / Алексей КуденкоКазань сможет принять футбольных болельщиков во многом благодаря высокому уровню развития спортивной инфраструктуры в регионе. В 2013 году город с успехом провел Всемирную Летнюю Универсиаду, к началу которой был построен новый стадион – "Казань Арена".Вид на стадион Казань Арена
© РИА Новости / Алексей Куденко
Казань сможет принять футбольных болельщиков во многом благодаря высокому уровню развития спортивной инфраструктуры в регионе. В 2013 году город с успехом провел Всемирную Летнюю Универсиаду, к началу которой был построен новый стадион – "Казань Арена".
© РИА Новости / Алексей Куденко"Казань Арена" - это стадион на 45000 мест. Здесь прошли игры Кубка Конфедераций FIFA 2017.Стадион Казань Арена
© РИА Новости / Алексей Куденко
"Казань Арена" - это стадион на 45000 мест. Здесь прошли игры Кубка Конфедераций FIFA 2017.
© РИА Новости / Алексей КуденкоАрена построена на берегу реки Казанки, недалеко от ее слияния с Волгой. Рядом находятся несколько парков, а также огромный развлекательный комплекс "Ривьера" с большим аквапарком. Тут же стоит колесо обозрения "Вокруг света", одно из самых высотных в Европе - 65 метров. Полный оборот кабинка, символизирующая одну из мировых столиц, совершает за 18 минут.Вид на Казань. На заднем плане развлекательный комплекс Ривьера и колесо обозрения Вокруг Света
© РИА Новости / Алексей Куденко
Арена построена на берегу реки Казанки, недалеко от ее слияния с Волгой. Рядом находятся несколько парков, а также огромный развлекательный комплекс "Ривьера" с большим аквапарком. Тут же стоит колесо обозрения "Вокруг света", одно из самых высотных в Европе - 65 метров. Полный оборот кабинка, символизирующая одну из мировых столиц, совершает за 18 минут.
© РИА Новости / Алексей КуденкоНа набережной Казанки можно увидеть гигантскую чашу, окруженную статуями Зиланта - похожего на дракона мифического существа из татарских народных легенд. Это здание Центра семьи, то есть ЗАГС. Однако зайти внутрь могут не только молодожены - на крыше находится смотровая площадка, откуда можно полюбоваться городом, его набережными и мостами.Статуи Зиланта и Центр семьи в Казани
© РИА Новости / Алексей Куденко
На набережной Казанки можно увидеть гигантскую чашу, окруженную статуями Зиланта - похожего на дракона мифического существа из татарских народных легенд. Это здание Центра семьи, то есть ЗАГС. Однако зайти внутрь могут не только молодожены - на крыше находится смотровая площадка, откуда можно полюбоваться городом, его набережными и мостами.
© РИА Новости / Алексей КуденкоНапротив Центра семьи на другом берегу Казанки стоит Дворец земледельцев - одна из наиболее известных современных достопримечательностей города. Попасть к зданию можно, пройдя пешком по Кремлевской дамбе.Дворец землевладельцев в Казани
© РИА Новости / Алексей Куденко
Напротив Центра семьи на другом берегу Казанки стоит Дворец земледельцев - одна из наиболее известных современных достопримечательностей города. Попасть к зданию можно, пройдя пешком по Кремлевской дамбе.
© РИА Новости / Алексей КуденкоОбзорную экскурсию по центру стоит начать от станции метро "Кремлевская". От нее рукой подать до главной пешеходной улицы Казани — Баумана, где находится много исторических зданий, кафе, ресторанов и сувенирных лавок.Улица Баумана в Казани
© РИА Новости / Алексей Куденко
Обзорную экскурсию по центру стоит начать от станции метро "Кремлевская". От нее рукой подать до главной пешеходной улицы Казани — Баумана, где находится много исторических зданий, кафе, ресторанов и сувенирных лавок.
© РИА Новости / Алексей КуденкоВ конце улицы Баумана недалеко от станции метро "Площадь Габдуллы Тукая" находится Богоявленский собор XVIII века и памятник Шаляпину. Согласно записи в метрической книге Богоявленской церкви, здесь 2 февраля 1873 года крестили Федора Ивановича Шаляпина. Позднее он пел в местном церковном хоре. В память об этих событиях рядом с собором в 1998 году заложили памятник оперному певцу, а отель, открытый в здании бывшей гостиницы "Совет", теперь носит название "Шаляпин Палас Отель".Памятник Шаляпину на улице Баумана в Казани. Слева отель Шаляпин Палас
© РИА Новости / Алексей Куденко
В конце улицы Баумана недалеко от станции метро "Площадь Габдуллы Тукая" находится Богоявленский собор XVIII века и памятник Шаляпину. Согласно записи в метрической книге Богоявленской церкви, здесь 2 февраля 1873 года крестили Федора Ивановича Шаляпина. Позднее он пел в местном церковном хоре. В память об этих событиях рядом с собором в 1998 году заложили памятник оперному певцу, а отель, открытый в здании бывшей гостиницы "Совет", теперь носит название "Шаляпин Палас Отель".
© РИА Новости / Алексей КуденкоТам, где заканчивается центр Казани, начинается старый город. Условная граница проходит в месте соединения улиц Пушкина и Татарстан. Здесь находится уголок мусульманской культуры — Татарская слобода. Главная улица этого района Каюма Насыри пешеходная, по обеим ее сторонам стоят татарские деревянные домики, выкрашенные в яркие цвета.Дома в Старой Татарской слободе
© РИА Новости / Алексей Куденко
Там, где заканчивается центр Казани, начинается старый город. Условная граница проходит в месте соединения улиц Пушкина и Татарстан. Здесь находится уголок мусульманской культуры — Татарская слобода. Главная улица этого района Каюма Насыри пешеходная, по обеим ее сторонам стоят татарские деревянные домики, выкрашенные в яркие цвета.
© РИА Новости / Алексей КуденкоРядом с Татарской слободой расположено озеро Нижний Кабан с гигантским фонтаном и многолюдной набережной. К озеру подходит самая короткая улица Казани - Кунче. Ее длина всего сто метров.Жители Казани на набережной озера Нижний Кабан
© РИА Новости / Алексей Куденко
Рядом с Татарской слободой расположено озеро Нижний Кабан с гигантским фонтаном и многолюдной набережной. К озеру подходит самая короткая улица Казани - Кунче. Ее длина всего сто метров.
© РИА Новости / Алексей КуденкоВ Казани много мест, где можно попробовать национальную кухню: несколько разновидностей пирожков с мясом, жаренные в масле лепешки или знаменитый чак-чак.Кремлевская набережная в Казани
© РИА Новости / Алексей Куденко
В Казани много мест, где можно попробовать национальную кухню: несколько разновидностей пирожков с мясом, жаренные в масле лепешки или знаменитый чак-чак.
© РИА Новости / Алексей КуденкоВ среднем пусть от центра города до стадиона займет около получаса, но в дни игр лучше выезжать с запасом, чтобы успеть спокойно пройти все процедуры проверки безопасности.Вид на Казань
© РИА Новости / Алексей Куденко
В среднем пусть от центра города до стадиона займет около получаса, но в дни игр лучше выезжать с запасом, чтобы успеть спокойно пройти все процедуры проверки безопасности.
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В помощь болельщику

Российские болельщики
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Водка, закуска и флирт: памятки для иностранных футбольных болельщиков
Как добраться до стадиона и фестиваля болельщиков, что помимо матчей можно посетить в Самаре, где перекусить или остаться на ночлег – все это гости мирового футбольного первенства смогут узнать из буклетов и информационных листовок, которые туристский информационный центр региона выпустил специально к ЧМ.

"Полиграфическая продукция содержит информацию по ключевым достопримечательностям города и рекомендации по отдыху: информационные карты-схемы Самары общим тиражом 331200 экземпляров, карманные буклеты эконом-варианта общим тиражом 213000 экземпляров и листовки тиражом 254100 экземпляров", — рассказали в дирекции по организации матчей ЧМ-2018 в Самаре.

Всего будет выпущено почти 800 тысяч буклетов и информационных листовок, материал в которых изложат на шести языках: русском, английском, китайском, немецком, французском и испанском. Распространять карты и справочники начнут за несколько дней до старта чемпионата. Их можно будет получить в аэропорту, на железнодорожном и автовокзалах, в туристско-информационных центрах, а также в гостиницах города.

Не растеряться в незнакомом городе фанатам футбола также помогут волонтеры. Около 1300 человек будут помогать организаторам на ключевых объектах ЧМ. Это волонтеры, которые прошли обучение в рамках программы оргкомитета "Россия – 2018", порядка 80% их них – жители Самарской области, остальные – из других городов, среди которых и иностранцы. Одним из главных критериев отбора в программу являлся уровень владения одним и более иностранными языками, сообщили РИА Новости в оргкомитете.

В Великом Новгороде в дни чемпионата по футболу фанатов будут угощать салатом "Желтая карточка"
Более 1300 городских волонтеров помогут болельщикам сориентироваться в городе, расскажут им о туристических достопримечательностях Самары, а также будут задействованы в проведении фестиваля болельщиков.

"Шаг за шагом мы приобретали основные компетенции, которые помогут профессионально и с душой встретить гостей и болельщиков из разных стран. Для Самары ЧМ-2018 уже стал особым событием: в одной волонтерской команде собрались неравнодушные люди разных поколений, а самому почетному городскому волонтеру в этом году исполнился 81 год! Вот оно – настоящее наследие ЧМ-2018" — рассказывает волонтер программы "Городские волонтеры" Тамара Дубровина.

Не стоит забывать и том, что каждый, кто купил билет на матч ЧМ-2018, должен получить паспорт болельщика (Fan ID). Вместе с входным билетом Fan ID обеспечит всем зрителям комфортный и быстрый проход на стадион, а иностранные болельщики, которые приобрели билеты на игры, при наличии паспорта болельщика смогут въехать на территорию РФ без визы.

Fan ID дает право на бесплатный проезд в поездах, электричках и общественном транспорте в дни проведения матчей. В Самаре центр выдачи паспортов болельщика располагается на третьем этаже ТЦ "Сила Спорта" (Московское Шоссе, 17) и работает шесть дней в неделю – со вторника по воскресенье с 11.00 до 20.00. Планируется также, что дополнительные центры Fan ID будут открыты у стадиона "Самара Арена".

У слияния двух рек: прогулка по столице Поволжья
© РИА Новости / Алексей КуденкоИсторический центр города - это конечно же Нижегородский кремль, который находится на правом, высоком берегу Волги в том месте, где она сливается с Окой.Вид на Нижегородский кремль
© РИА Новости / Алексей Куденко
Исторический центр города - это конечно же Нижегородский кремль, который находится на правом, высоком берегу Волги в том месте, где она сливается с Окой.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкПрямо напротив кремля на Стрелке Оки и Волги был построен "Стадион Нижний Новгород".Стадион Нижний Новгород, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Прямо напротив кремля на Стрелке Оки и Волги был построен "Стадион Нижний Новгород".
© РИА Новости / Алексей КуденкоВместимость стадиона составляет 45000 мест, общая площадь здания - 127 500 м². Он станет домашней ареной для нижегородского футбольного клуба "Олимпиец".Стадион Нижний Новгород, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018
© РИА Новости / Алексей Куденко
Вместимость стадиона составляет 45000 мест, общая площадь здания - 127 500 м². Он станет домашней ареной для нижегородского футбольного клуба "Олимпиец".
© РИА Новости / Алексей КуденкоГлавная историческая улица города - Рождественская. Гуляя по ней, можно увидеть, каким был город в конце XIX - начале XX века. Летом отсюда трамвай возит туристов вокруг Нижегородского кремля. На нем же можно вернуться обратно на Рождественскую.Прохожие на улице Рождественской в Нижнем Новгороде
© РИА Новости / Алексей Куденко
Главная историческая улица города - Рождественская. Гуляя по ней, можно увидеть, каким был город в конце XIX - начале XX века. Летом отсюда трамвай возит туристов вокруг Нижегородского кремля. На нем же можно вернуться обратно на Рождественскую.
© РИА Новости / Алексей КуденкоВ исторической части Нижнего Новгорода все находится рядом, до любого места можно дойти пешком или за считанные минуты доехать на машине.Инсталяция на площади Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде, посвященная Чемпионату мира по футболу 2018 года
© РИА Новости / Алексей Куденко
В исторической части Нижнего Новгорода все находится рядом, до любого места можно дойти пешком или за считанные минуты доехать на машине.
© РИА Новости / Алексей КуденкоИнтересно гулять по Нижнему пешком. У каждого местного дворика - свой колорит и своя особенная аура.Один из дворов в Нижнем Новгороде
© РИА Новости / Алексей Куденко
Интересно гулять по Нижнему пешком. У каждого местного дворика - свой колорит и своя особенная аура.
© РИА Новости / Алексей КуденкоВ одном из дворов вместо окон в доме — картины, в другом — граффити. Тут много мастерских, где работают современные художники.Дом в одном из дворов Нижнего Новгорода
© РИА Новости / Алексей Куденко
В одном из дворов вместо окон в доме — картины, в другом — граффити. Тут много мастерских, где работают современные художники.
© РИА Новости / Алексей КуденкоРождественская улица упирается в памятник Минину и Пожарскому — точную копию того, что находится Красной площади в Москве, но поменьше. Тут же, на холме раскинулся Нижегородский кремль.Памятник Минину и Пожарскому на площади Народного единства в Нижнем Новгороде
© РИА Новости / Алексей Куденко
Рождественская улица упирается в памятник Минину и Пожарскому — точную копию того, что находится Красной площади в Москве, но поменьше. Тут же, на холме раскинулся Нижегородский кремль.
© РИА Новости / Алексей КуденкоВерхне-Волжскую и Нижне-Волжскую набережные у кремля соединяет Чкаловская лестница - самая длинная в России. Она построена в виде восьмерки и состоит из 560 ступеней. Лестница начинается от Георгиевской башни кремля, где стоит памятник Чкалову (отсюда и ее название), а заканчивается у самой Волги, около катера "Герой".Чкаловская лестница в Нижнем Новгороде
© РИА Новости / Алексей Куденко
Верхне-Волжскую и Нижне-Волжскую набережные у кремля соединяет Чкаловская лестница - самая длинная в России. Она построена в виде восьмерки и состоит из 560 ступеней. Лестница начинается от Георгиевской башни кремля, где стоит памятник Чкалову (отсюда и ее название), а заканчивается у самой Волги, около катера "Герой".
© РИА Новости / Алексей КуденкоС Рождественской улицы по нескольким лестницам можно подняться до набережной Федоровского, откуда открывается потрясающий вид на Стрелку, собор Александра Невского и новый стадион.Вид на Александро-Невский Новоярмарочный собор и стадион Нижний Новгород
© РИА Новости / Алексей Куденко
С Рождественской улицы по нескольким лестницам можно подняться до набережной Федоровского, откуда открывается потрясающий вид на Стрелку, собор Александра Невского и новый стадион.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПомимо Рождественской улицы в Нижнем имеет смысл прогуляться по пешеходной Большой Покровской, которая считалась до революции дворянской, и по Ильинской, где сохранилось много старинных зданий.Одна из улиц Нижнего Новгорода
© РИА Новости / Алексей Куденко
Помимо Рождественской улицы в Нижнем имеет смысл прогуляться по пешеходной Большой Покровской, которая считалась до революции дворянской, и по Ильинской, где сохранилось много старинных зданий.
© РИА Новости / Алексей КуденкоНапротив нижегородского Театра драмы стоит памятник веселой козе. Существует легенда, что она исполняет желания. Вот только местные не пришли к единому мнению о том, что для этого надо сделать. Некоторые предлагают садиться сверху и загадывать желание, держась за рога. Другие же уверены, что магическая сила козы в ее вымени.Памятник козе-дерезе в Нижнем Новгороде
© РИА Новости / Алексей Куденко
Напротив нижегородского Театра драмы стоит памятник веселой козе. Существует легенда, что она исполняет желания. Вот только местные не пришли к единому мнению о том, что для этого надо сделать. Некоторые предлагают садиться сверху и загадывать желание, держась за рога. Другие же уверены, что магическая сила козы в ее вымени.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкОтель или квартиру в городе стоит выбирать поближе к Стрелке. Тогда и до стадиона, и до центра с его памятниками, барами и ресторанами можно будет дойти пешком.Стрелка Оки и Волги в Нижнем Новгороде
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Отель или квартиру в городе стоит выбирать поближе к Стрелке. Тогда и до стадиона, и до центра с его памятниками, барами и ресторанами можно будет дойти пешком.
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