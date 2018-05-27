"В гостях как дома": Самара готовится к чемпионату мира по футболу

Растяжка на трибунах с рекламой чемпионата мира по футболу 2018 на стадионе Самара Арена

Растяжка на трибунах с рекламой чемпионата мира по футболу 2018 на стадионе Самара Арена

САМАРА, 27 мая — РИА Новости, Екатерина Кособокова. Самара с 14 июня по 15 июля примет шесть матчей чемпионата мира по футболу, по словам местных властей, город готов достойно встретить около 500 тысяч российских и иностранных гостей.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах. На стадионе в Самаре запланировано проведение шести матчей, это встречи группового этапа Коста-Рика — Сербия, Дания — Австралия, Уругвай — Россия, Сенегал — Колумбия, а также один матч 1/8 финала и один четвертьфинал.

Входные ворота

По предварительным оценкам правительства региона, в период ЧМ-2018 Самару и область посетят около 500 тысяч гостей. Большинство из них прибудут на самолетах и поездах, таким образом, аэропорт "Курумоч" и железнодорожный вокзал "Самара" станут главными входными воротами в город.

Первым объектом транспортной инфраструктуры, построенным в Самаре с нуля к чемпионату мира, стал пассажирский терминал аэропорта "Курумоч", позже была завершена реконструкция взлетно-посадочной полосы. В дни игр, по предварительным данным аэропорта, его услугами воспользуются около 100 тысяч пассажиров, количество взлетно-посадочных операций удвоится с 16 до 32 в час, а пропускная способность вырастет до 2500 пассажиров в час. В правительстве региона подчеркнули, что на аэродроме установлено новое современное оборудование, позволяющее производить полеты в любое время практически при любых погодных условиях.

Как рассказали в правительстве региона, к ЧМ-2018 в Самаре завершена модернизация железнодорожного вокзала. Специалисты провели капитальный ремонт платформ, тоннелей и сходов, заменили освещение, модернизировали системы безопасности и благоустроили привокзальную территорию. Для удобства болельщиков были организованы единая информационная система и система электронной очереди пассажиров.

Бесплатный проезд

По информации "Транспортной дирекции — 2018", для перевозки болельщиков во время ЧМ между городами-организаторами будут курсировать 734 рейса поездов, которые имеют более 448 тысяч мест. Проезд в них будет бесплатным, для этого необходимо купить билеты на матчи ЧМ-2018 и оформить паспорт болельщика (Fan ID). Бронирование мест осуществляется на интернет-ресурсе АНО "Транспортная дирекция-2018".

По данным РЖД, поезда будут формироваться из комфортабельных купейных вагонов с кондиционерами и экологически чистыми туалетными комплексами, а также вагона-ресторана.

В министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области добавили, что в период чемпионата зрителям при наличии билета на матч также предоставят бесплатный проезд в пригородных поездах. По предварительным данным, каждую игру в Самаре посетят до 25 тысяч гостей из России и других стран, причем часть из них планируют разместиться в Тольятти.

"Для перевозки тольяттинских болельщиков до стадиона "Самара Арена" и обратно во время чемпионата мира по футболу будут использоваться скорые пригородные поезда по уже действующему маршруту "Самара – Жигулевское море". В дни проведения матчей предусмотрено по два дополнительных поезда в каждом направлении", — сообщили в правительстве региона.

Доехать до стадиона "Самара Арена" можно будет на автобусах №602Т (интервал движения — 30 минут) и 652Т (интервал движения — 15 минут) сообщением "Тольятти — аэропорт "Курумоч" — Самара".

Для перевозки болельщиков по городу будут работать 236 автобусов-шаттлов и 87 трамваев. Они будут обслуживать десять бесплатных маршрутов общественного транспорта: девять автобусных и один трамвайный, которые соединят аэропорт, железнодорожный вокзал, фан-зону, стадион "Самара Арена" и перехватывающие парковки. По подсчетам местных властей, время в пути от аэропорта "Курумоч" до стадиона "Самара Арена" составит 45 минут, от железнодорожного вокзала до стадиона — 50 минут.

Комфорт и безопасность

Передохнуть в ожидании прибытия поезда гости Самары смогут на расположенном недалеко от железнодорожного вокзала стадионе "Локомотив", здесь будет организована буферная зона для болельщиков.

Как сообщает дирекция, занимающаяся организацией матчей ЧМ-2018 в Самаре, буферную зону оборудуют палатками для отдыха, камерами хранения, точками питания и туалетами. Здесь также разместят информационные табло с расписанием поездов на русском, испанском и английском языках. В непосредственной близости к буферной зоне будет организована стоянка автобусов-шаттлов и скоростного трамвая, следующих по маршруту "Железнодорожный вокзал" — стадион "Самара Арена".

Не заблудятся и те, кто приедет в Самару на личном транспорте. В рамках проекта по созданию единой городской навигации к чемпионату мира по футболу в Самаре установят около 5,3 тысячи дорожных знаков на русском и английском языках.

В дирекции напоминают, что подъезд к площади Куйбышева, где пройдет фестиваль болельщиков, будет ограничен для всех видов транспорта, кроме общественного или имеющего специальные пропуска.

"Поэтому если у вас нет такого пропуска, лучше отказаться от личного или арендованного автомобиля и воспользоваться общественным транспортом. От железнодорожного вокзала до площади Куйбышева можно доехать на трамвае № 1, 16 и на автобусе № 206, 226, 50, 53. От аэропорта "Курумоч" ходят автобусы № 78, 392, 406 с пересадкой на остановке "Проспект Кирова (Барбошина поляна)" на автобус № 297", — сообщили в дирекции.

Местные власти обещают позаботиться не только о комфорте, но и о безопасности жителей и гостей Самары в дни ЧМ.

"Среди приоритетных вопросов — приведение всего парка общественного транспорта в соответствие с требованиями по безопасности. Так, все транспортные средства, задействованные в перевозках болельщиков, будут обеспечены системами видеонаблюдения и накопителями информации", — отмечают в правительстве региона.

Особое внимание будет уделено организации правовой поддержки гостей, прежде всего, иностранных. Так, в период ЧМ в Самаре будет работать правовой колл-центр, где звонки будут принимать специалисты со знанием иностранных языков.

"Мы делаем все, чтобы у нас получился большой футбольный праздник, а каждый болельщик, приехавший к нам в город, чувствовал себя так же комфортно, как дома", — цитирует врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова правительство региона.

Номеров хватит всем



Как рассказали РИА Новости в департаменте туризма Самарской области, свидетельства о классификации в рамках подготовки к чемпионату получили 400 объектов размещения, совокупный номерной фонд которых составляет более 14,2 тысячи номеров, единовременно они смогут принять более 33,5 тысячи человек. Объем номерного фонда в регионе в разы превосходит требования ФИФА к городу-организатору, а значит, мест хватит, например, и тем, кто решится приехать в Самару на игры в самый последний момент.

Самый дешевый номер в гостинице категории "одна звезда" обойдется туристам в 2250–4160 рублей, самый дорогой в категории "пять звезд" — в 15,6 — 75,3 тысячи рублей. По словам отельеров, они готовы ко встрече как с российскими, так и с иностранными болельщиками: администраторы и персонал опрошенных РИА Новости гостиниц свободно говорят на иностранных языках. Как уточнили в департаменте туризма, в Самару приедет большое число гостей из Колумбии, Мексики, Бразилии, США и Германии.

В помощь болельщику



Как добраться до стадиона и фестиваля болельщиков, что помимо матчей можно посетить в Самаре, где перекусить или остаться на ночлег – все это гости мирового футбольного первенства смогут узнать из буклетов и информационных листовок, которые туристский информационный центр региона выпустил специально к ЧМ.

"Полиграфическая продукция содержит информацию по ключевым достопримечательностям города и рекомендации по отдыху: информационные карты-схемы Самары общим тиражом 331200 экземпляров, карманные буклеты эконом-варианта общим тиражом 213000 экземпляров и листовки тиражом 254100 экземпляров", — рассказали в дирекции по организации матчей ЧМ-2018 в Самаре.

Всего будет выпущено почти 800 тысяч буклетов и информационных листовок, материал в которых изложат на шести языках: русском, английском, китайском, немецком, французском и испанском. Распространять карты и справочники начнут за несколько дней до старта чемпионата. Их можно будет получить в аэропорту, на железнодорожном и автовокзалах, в туристско-информационных центрах, а также в гостиницах города.

Не растеряться в незнакомом городе фанатам футбола также помогут волонтеры. Около 1300 человек будут помогать организаторам на ключевых объектах ЧМ. Это волонтеры, которые прошли обучение в рамках программы оргкомитета "Россия – 2018", порядка 80% их них – жители Самарской области, остальные – из других городов, среди которых и иностранцы. Одним из главных критериев отбора в программу являлся уровень владения одним и более иностранными языками, сообщили РИА Новости в оргкомитете.

Более 1300 городских волонтеров помогут болельщикам сориентироваться в городе, расскажут им о туристических достопримечательностях Самары, а также будут задействованы в проведении фестиваля болельщиков.

"Шаг за шагом мы приобретали основные компетенции, которые помогут профессионально и с душой встретить гостей и болельщиков из разных стран. Для Самары ЧМ-2018 уже стал особым событием: в одной волонтерской команде собрались неравнодушные люди разных поколений, а самому почетному городскому волонтеру в этом году исполнился 81 год! Вот оно – настоящее наследие ЧМ-2018" — рассказывает волонтер программы "Городские волонтеры" Тамара Дубровина.

Не стоит забывать и том, что каждый, кто купил билет на матч ЧМ-2018, должен получить паспорт болельщика (Fan ID). Вместе с входным билетом Fan ID обеспечит всем зрителям комфортный и быстрый проход на стадион, а иностранные болельщики, которые приобрели билеты на игры, при наличии паспорта болельщика смогут въехать на территорию РФ без визы.

Fan ID дает право на бесплатный проезд в поездах, электричках и общественном транспорте в дни проведения матчей. В Самаре центр выдачи паспортов болельщика располагается на третьем этаже ТЦ "Сила Спорта" (Московское Шоссе, 17) и работает шесть дней в неделю – со вторника по воскресенье с 11.00 до 20.00. Планируется также, что дополнительные центры Fan ID будут открыты у стадиона "Самара Арена".