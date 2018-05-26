В Подмосковье увеличено число рейсов на 77 маршрутах к СНТ

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. На 77 основных маршрутах, ведущих к садовым и дачным товариществам Подмосковья, увеличено число автобусных рейсов и количество транспортных средств, сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

"В рамках двухстороннего соглашения между Москвой и областью с 25 мая мы увеличили количество рейсов на 77 региональных маршрутах, ведущих к СНТ. На этих маршрутах запущено 100 дополнительных автобусов. Это позволит значительно сократить интервал движения. Кроме того, дополнительное увеличение числа рейсов на маршрутах, проходящих вблизи садовых и дачных товариществ, позволит разгрузить наиболее популярные направления и повысить транспортную доступность садоводческих объединений", — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков.

На 26 региональных маршрутах добавлен 31 автобус, ещё 69 транспортных средств дополнительно появятся на 51 муниципальном маршруте. Изменения в общей сложности коснулись 20 муниципалитетов Московской области.

В пресс-службе напомнили, что в середине апреля — начале мая начали работу 22 так называемых "дачных" (сезонных) маршрута, движение по которым будет осуществляться до конца сентября — начала ноября.

В середине мая состоялась встреча губернатора Московской области Андрея Воробьева и мэра Москвы Сергея Собянина, на которой обсуждалось, в частности, транспортная доступность дачных и садовых некоммерческих объединений для жителей Московского региона. Подмосковный Минтранс и Департамент транспорта Москвы заключили соглашение о стратегическом развитии, согласно которому проводятся мероприятия, направленные на благоустройство и обеспечение необходимой инфраструктурой горожан, проживающих в дачных поселках Москвы и Подмосковья.