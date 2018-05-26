В Подмосковье увеличено число рейсов на 77 маршрутах к СНТ

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. На 77 основных маршрутах, ведущих к садовым и дачным товариществам Подмосковья, увеличено число автобусных рейсов и количество транспортных средств, сообщает пресс-служба регионального Минтранса.
На 26 региональных маршрутах добавлен 31 автобус, ещё 69 транспортных средств дополнительно появятся на 51 муниципальном маршруте. Изменения в общей сложности коснулись 20 муниципалитетов Московской области.
В середине мая состоялась встреча губернатора Московской области Андрея Воробьева и мэра Москвы Сергея Собянина, на которой обсуждалось, в частности, транспортная доступность дачных и садовых некоммерческих объединений для жителей Московского региона. Подмосковный Минтранс и Департамент транспорта Москвы заключили соглашение о стратегическом развитии, согласно которому проводятся мероприятия, направленные на благоустройство и обеспечение необходимой инфраструктурой горожан, проживающих в дачных поселках Москвы и Подмосковья.