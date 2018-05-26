Эксперт прокомментировал идею введения налога для обеспечения лекарствами

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Идея введения новых налогов для обеспечения жизненно необходимыми лекарственными препаратами тех, кто в них нуждается, избыточна, люди и так платят налоги, считает президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский.

Ранее руководитель департамента лекарственного обеспечения Минздрава РФ Елена Максимкина заявила, что здоровые граждане России должны нести солидарную ответственность за обеспечение бесплатными лекарствами тех, кто в этом нуждается, платя дополнительные налоги. При этом она подчеркнула, что планов у правительства по этому вопросу пока нет, эту проблему надо обсуждать с обществом, возможно, стоит провести референдум.

"Налоги государство, конечно, вправе собирать любые, но мы вроде как уже платим. Я так думаю, что Минфин и правительство не поддержат идею новых налогов. В Минздраве просто плохо понимают, как устроена налоговая система. Налоги начисляются на нашу заработную плату, а работодатель просто их перечисляет", — сказал РИА Новости Саверский.

Кроме того, он пояснил, что в прошлом году расходы на здравоохранение были увеличены на 330 миллиардов.

По словам Саверского, это ровно та сумма, которая была нужна, по мнению Максимкиной, на жизненно необходимые лекарственные средства.