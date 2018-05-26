Эксперт прокомментировал идею введения налога для обеспечения лекарствами

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Идея введения новых налогов для обеспечения жизненно необходимыми лекарственными препаратами тех, кто в них нуждается, избыточна, люди и так платят налоги, считает президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский.
"Налоги государство, конечно, вправе собирать любые, но мы вроде как уже платим. Я так думаю, что Минфин и правительство не поддержат идею новых налогов. В Минздраве просто плохо понимают, как устроена налоговая система. Налоги начисляются на нашу заработную плату, а работодатель просто их перечисляет", — сказал РИА Новости Саверский.
Кроме того, он пояснил, что в прошлом году расходы на здравоохранение были увеличены на 330 миллиардов.
По словам Саверского, это ровно та сумма, которая была нужна, по мнению Максимкиной, на жизненно необходимые лекарственные средства.