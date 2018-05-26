Собянин заявил, что чувствует ответственность за стройки в Москве

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин, объявивший о намерении баллотироваться на выборах главы города в сентябре 2018 года, заявил, что чувствует огромную ответственность за происходящие в городе изменения и развернутые стройки.

"Пять лет тому назад прошли выборы мэра Москвы, и москвичи дали мне возможность работать над улучшением города, чтобы он был комфортным и уютным для каждого москвича. Спасибо москвичи за то доверие, что вы оказали", — сказал Собянин на праздновании дня рождения проекта "Активный гражданин".

Он напомнил, что осенью Москву ждёт большое политическое событие, пройдут выборы мэра.

"От вашего решения во многом зависит и ваша судьба, судьба нашего любимого города. Мы с вами развернули огромные программы, проекты, которые работают над улучшением нашего города. Но они настолько масштабные, настолько огромные и трудные, что требует того, чтобы мы вместе продолжали эту работу", — обратился мэр к москвичам.

Он подчеркнул, что чувствует огромную ответственность за те изменения, что происходят сегодня в городе.

"Я чувствую огромную ответственность за недостроенные станции метро, за стройки, которые развернулись, и за то, чтобы школы были самыми лучшими не только в стране, но и в мире", — добавил столичный градоначальник.