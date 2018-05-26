В МВД назвали число полицейских, охраняющих порядок на "последних звонках"

Школьники во время празднования последнего звонка в Москве. Архивное фото

Школьники во время празднования последнего звонка в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Около 72 тысячи полицейских обеспечивают безопасность на школьных "последних звонках", нарушений порядка не зарегистрировано, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, с 18 мая в России проходят торжественные мероприятия, посвященные выпускникам 2018 года. "Последние звонки" прозвенели уже почти для 1,7 миллиона учеников в более чем 37 тысячах образовательных организаций.

"Сотрудниками МВД России обеспечивается общественный порядок на всех праздничных мероприятиях, в охране задействовано около 72 тысяч сотрудников полиции, более 13 тысяч представителей общественных организаций правоохранительной направленности", — сказала Волк.

Преступлений и правонарушений не зарегистрировано, отметила представитель МВД.

"В настоящее время в стране празднования, посвященные прощанию выпускников со школой, продолжаются. Завершатся они 31 мая", — добавила Волк.