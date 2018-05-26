Минздрав назвал правила регистрации лекарств в России самыми либеральными

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая — РИА Новости. Правила регистрации лекарственных препаратов в России одни из самых либеральных в мире, нормативная база очень лояльна для разработчиков и производителей лекарств, заявил заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Краевой, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе российско-японского бизнес-диалога в рамках ПМЭФ заявил, что в России существует своя сертификация лекарственных препаратов, но она должна быть более гибкой.

"Сейчас мы можем констатировать, что база нормативная наша одна из самых лояльных для разработчиков и производителей. Это объективная ситуация, сложившаяся в мире. Столь либеральных правил практически в мире нет", — сказал Краевой.

Сейчас срок регистрации лекарственных препаратов составляет 110 дней. Регистрация орфанного препарата, первых трех воспроизведенных препаратов и препаратов для несовершеннолетних — 60 дней. Кроме того, в процессе регистрации допускается нормативная пауза для консультирования, что также облегчает регистрацию для производителей, пояснил Краевой.