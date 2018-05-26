Онколог заявил о важности обследований на рак

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая — РИА Новости. Пример знаменитых людей, заболевших раком, должен показывать важность профилактических обследований на предмет онкологических заболеваний, тем более что сейчас медики достигли отличных результатов, излечивая людей на ранних сроках болезни, считает директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии, член президиума Российской академии наук академик Андрей Каприн.

В интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума Каприн отметил, что очень многие люди боятся идти на обследования, опасаясь, что у них обнаружат опухоль, и что такое поведение является фактором риска заболевания раком.

"Канцерофобия есть у всех людей, только она по-разному проявляется. Есть небольшой процент тех, кого страх перед раком толкает к действиям и заставляет идти проверяться. Но значительное большинство людей, увы, прячется от врачей", — сказал ученый.

Каприн признался, что сам каждый раз с тревогой проходит обследование. "Но я регулярно, каждый год должен это делать. Во-первых, я возглавляю большое медицинское учреждение. Во-вторых, я должен показать своим сотрудникам пример. У нас все сотрудники походят обследование, и я сам проверяю списки прошедших", — отметил он.

"Я считаю, что мы должны заниматься просветительской работой, пропагандой необходимости обследований", — подчеркнул Каприн. По его словам, на примере известных людей, заболевших раком, можно было бы показать важность профилактических обследований. "Может быть, кто-то из них мог бы сам сказать об этом. Ведь в ранние сроки рак сейчас излечивается просто потрясающе", — добавил ученый.