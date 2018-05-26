МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, предполагающий увеличение расходов Пенсионного фонда на более чем 92 миллиарда рублей. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Как поясняется на сайте правительства, документ предусматривает корректировку основных параметров бюджета фонда на 2018 год с учетом итогов социально-экономического развития в 2017 году и состояния бюджета ПФР.

"Благодаря наличию остатков средств, образовавшихся по результатам исполнения бюджета фонда за 2017 год, объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из федерального бюджета бюджету фонда в 2018 году, уменьшается. Общий объем расходов фонда увеличивается на 92,2 миллиарда рублей (до 8532 миллиардов рублей)", — добавляется на сайте кабмина.

Ранее сообщалось, что правительство одобрило проект о внесении изменений в закон о бюджете Пенсионного фонда России на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.