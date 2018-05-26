МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Зарубежный опыт борьбы с исполнением санкций не подходит для России, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Что касается законопроекта, который вызвал дискуссию, это законопроект о внесении изменений в уголовный кодекс. Речь идёт о введении нормы, согласно которой те, кто исполняют санкции, попадают вплоть до уголовной ответственности… Мы изучаем зарубежный опыт. Но, увы, зарубежный опыт для нас меньше всего подходит, потому что он очень импульсивный", — сказал Володин в эфире радиостанции "Коммерсант ФМ".
"В этой связи, в рамках диалога, мы договорились обсудить предложения, которые внесло деловое сообщество, в том числе по переводу этой ответственности в административную. На следующей неделе, скорее всего, проведём консультацию с правительством", — заключил председатель Госдумы.