МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Зарубежный опыт борьбы с исполнением санкций не подходит для России, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Госдума ранее перенесла рассмотрение проекта о наказании за исполнение санкций стран Запада в РФ во втором чтении для проведения дополнительных консультаций. Принятая в первом чтении версия этого законопроекта предусматривает уголовную ответственность за исполнение антироссийских санкций на территории РФ: наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет или штрафы до 600 тысяч рублей. Эта норма вызвала серьезные опасения как работающего в России иностранного бизнеса, так и чисто российского.

"Что касается законопроекта, который вызвал дискуссию, это законопроект о внесении изменений в уголовный кодекс. Речь идёт о введении нормы, согласно которой те, кто исполняют санкции, попадают вплоть до уголовной ответственности… Мы изучаем зарубежный опыт. Но, увы, зарубежный опыт для нас меньше всего подходит, потому что он очень импульсивный", — сказал Володин в эфире радиостанции "Коммерсант ФМ".

Парламентарий отметил, что в США за эти действия предполагается ответственность до 20 лет тюремного заключения, в Европе тоже большие сроки заключения за нарушение этой нормы и выполнения санкций.

"В этой связи, в рамках диалога, мы договорились обсудить предложения, которые внесло деловое сообщество, в том числе по переводу этой ответственности в административную. На следующей неделе, скорее всего, проведём консультацию с правительством", — заключил председатель Госдумы.