Костин: мы наблюдаем антиамериканские настроения в российском обществе

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин считает, что нынешнее состояние отношений между Россией и США, учитывая агрессивный характер американских санкций, вызывает в российском обществе опасения не только холодной, но и новой мировой войны.

"Но больше, чем санкции, меня беспокоит то, что впервые за много-много лет или даже десятилетий россияне начинают верить в возможность не только холодной войны, но и третьей мировой. И сегодня мы определённо испытываем сильную обеспокоенность в плане безопасности, чего не было ещё пять-десять лет назад. Это очень печально", — сказал Костин в интервью СNN на полях ПМЭФ.

Он отметил, что атмосфера с введением санкций приводит к тому, что "мы сейчас также наблюдаем антиамериканские настроения в российском обществе, что тоже нехорошо".

"Ведь, признаться, Россия всегда была настроена очень дружественно и позитивно по отношению к Соединённым Штатам. Но сегодня эта атмосфера с введением санкций и взаимными обвинениями — всё это совсем не помогает", — добавил Костин.

Чем раньше произойдет российско-американская встреча на высшем уровне и начнется диалог, тем раньше процесс можно будет повернуть вспять, считает Костин.