Костин: мы наблюдаем антиамериканские настроения в российском обществе

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин считает, что нынешнее состояние отношений между Россией и США, учитывая агрессивный характер американских санкций, вызывает в российском обществе опасения не только холодной, но и новой мировой войны.
Он отметил, что атмосфера с введением санкций приводит к тому, что "мы сейчас также наблюдаем антиамериканские настроения в российском обществе, что тоже нехорошо".
"Ведь, признаться, Россия всегда была настроена очень дружественно и позитивно по отношению к Соединённым Штатам. Но сегодня эта атмосфера с введением санкций и взаимными обвинениями — всё это совсем не помогает", — добавил Костин.
Чем раньше произойдет российско-американская встреча на высшем уровне и начнется диалог, тем раньше процесс можно будет повернуть вспять, считает Костин.