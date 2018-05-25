МЧС сообщило о сокращении числа происшествий в Подмосковье

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Количество происшествия в Московской области за два года снизилось на 19%, говорится в сообщении подмосковного главка МЧС.

"С 2015 года наблюдается снижение количества происшествий – если в 2015 их число составляло больше 16 тысяч, в 2016 – 15,3 тысячи, в 2017 – 13 тысяч. Соответственно происходит снижение и количества пострадавших и погибших", — приводятся в сообщении слова начальника подмосковного главка МЧС Сергея Полетыкина.

По его словам, количество техногенных происшествий снизилось на 6%, количество погибших — на 17,2%. В 2017 году было проведено около 8 тысяч надзорно-профилактических мероприятий.

"В настоящее время на территории области расположено более 95 тысяч объектов защиты – за 2017 год было проверено около 7 тысяч, в результате которых выявлено порядка 25 тысяч нарушений, надо отметить, что около 23 тысяч из этих нарушений уже устранены", – отметил Полетыкин.