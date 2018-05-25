На ПМЭФ подписали соглашение о развитии в Адыгее санитарной авиации

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и генеральный директор АО Национальная служба санитарной авиации Руслан Голиков во время подписания соглашения о сотрудничестве на ПМЭФ-2018

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и генеральный директор АО Национальная служба санитарной авиации Руслан Голиков во время подписания соглашения о сотрудничестве на ПМЭФ-2018

С.- ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве в целях развития санитарной авиации в Республике Адыгея подписано в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) между главой Адыгеи Муратом Кумпиловым и генеральным директором АО "Национальная служба санитарной авиации" Русланом Голиковым, говорится в сообщении пресс-службы главы республики.

"Стороны договорились развивать основные направления, принципы и механизмы взаимодействия, а также согласованно решать правовые, экономические, технические и организационные вопросы при развитии службы санитарной авиации на территории республики",- отмечается в сообщении.

В республике уже ведется большая работа по развитии санитарной авиации. К примеру, на базе Адыгейской республиканской клинической больницы возводится крупный диагностический центр с вертолетной площадкой на крыше. Планируется, что к концу года он будет достроен.

"Мы заинтересованы в поэтапном решении задач в рамках этого социально-значимого проекта. Использование санавиации для нас особенно актуально в связи с развитием туризма. С учетом ежегодного увеличения туристского потока мы уделяем серьезное значение обеспечению безопасности отдыхающих. В этом плане большую роль играет санавиация при транспортировке людей, нуждающихся в экстренной помощи, из горного кластера Адыгеи и Краснодарского края в медучреждения", — привели в пресс-службе слова Кумпилова.

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