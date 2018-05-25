Второй сезон проекта "Ты супер!" близится к завершению

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. В субботу, 26 мая на НТВ состоится финал вокального проекта "Ты супер!".
Всего в международном соревновании талантов приняли участие 82 конкурсанта и более тридцати музыкантов, актеров и шоуменов. Многие из детей за время проекта встретились со своей семьей. Так, например, Владимир Скрипаль встретился с отцом, а маму Даулетхана Аканова восстановили в родительских правах.
Международный вокальный конкурс "Ты супер" проводится телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik. Проект помогает детям, оставшимся без попечения родителей, заявить о себе и исполнить заветные мечты.