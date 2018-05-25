"Как вас зовут": российский сегмент Twitter накрыл новый флешмоб

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Твит девушки под ником Александра Васильевна, выразившей недовольство тем, что ее назвали неполным именем, спровоцировал флешмоб в российском сегменте социальной сети.

У нее небольшое количество подписчиков, однако ее запись собрала 300 комментариев. Ее лайкнули больше восьми тысяч раз, ретвитнули более 1,4 тысячи человек.

Александра описала ситуацию, при которой она представилась своим полным именем, а ее назвали просто Саша, и заявила, что "людей нужно называть так, как они представились".

— как вас зовут?

— александра

— саш ну в общем такой вопрос



ребята давайте запомним: людей нужно называть так, как они представились, свои фантазии на тему имен оставьте при себе — Александра Васильевна (@alexfisherson) May 24, 2018

​Одни пользователи поддержали девушку, другие сочли ее подход снобизмом. При этом многие вспомнили случаи, когда они представлялись, а их тут же начинали называть неправильно.

— Taisia Layne (@TaisiaLayne) May 25, 2018

"​— Как вас зовут?

— Вадим.

— Короче, Влад, тут такое дело…" — пишет Вадим Елистратов.

— Как вас зовут?

— Залина.

— Ну штош, Галя, давайте знакомиться. — маячок антихриста (@veritas_z) May 24, 2018

"— Как вас зовут?

— Рина.

— Рианна, тут такое дело…

Это практически не шутка, а моя жизнь", — жалуется птишка.

— Как вас зовут?

— Павел!

— Павлик, Паша, Паш, Пашко, ну в общем, такой вопрос… — Павел Немкевич (@pavelokkk) May 25, 2018

​Многие стали обыгрывать путаницу в шутках на самые разные темы.

Например, один из пользователь вспомнил о звуковой иллюзии, при которой люди одновременно могли услышать имена Янни и Лорел.

— Как вас зовут?

— Янни.

— Лорел, тут такой вопрос… — Ирка (@irkakozlova) May 24, 2018

​Писатель Александр Пелевин обыграл то, что его часто путают с более известным однофамильцем.

— Как вас зовут?

— Александр.

— Вить, ну в общем, такой вопрос… — Александр Пелевин (@comrade_wolgast) May 24, 2018

​Не обошлось и без отсылок к таким известным проектам, как "Игра престолов" и "Звездные войны".

— Том Райдер (@Skafelis) May 24, 2018



— Дарт Вейдер.

— Короче, Энакин, тут такое дело", — пишет

"— Как вас зовут?— Дарт Вейдер.— Короче, Энакин, тут такое дело", — пишет Slava Mostitsky

— Как вас зовут?

— Хан Соло.

— Звездные войны, тут такая история… — Котонавты (@meownauts) May 25, 2018

​Некоторые вспомнили о труднопроизносимых именах некоторых актеров, а также публичных персон, которых постоянно путают друг с другом.

— Как вас зовут?

— Натали Портман.

— Кира Найтли, тут такое дело… — Аннушка с маслом (@Meow_So) May 25, 2018

— Как вас зовут?

— Бенедикт Камбербэтч.

— Саш, ну в общем, такой вопрос… — Сергей Д (@sd0107) May 24, 2018

"— Как вас зовут?

— Лингвистика.

— Так, Филология, тут такая проблема…" — пишет пользователь рекурсия завершается по слову моему.

— Как вас зовут?

— Георгий.

— Гриш, ну в общем, такой вопрос…

— Гриша — это григорий, но не переживайте сильно, мы же с вами не ранимые миллениалы из треда ниже https://t.co/bjYuVpAoWz — дурная конечность (@GoshaDich) May 24, 2018

"​— Как вас зовут?

— Беларусь.

— Белоруссия, такое дело…" — пишет дворовый.

Ну чо, мемы?



— Как вас зовут?

— Когтевран!

— Короче, Рэйвенкло, тут такое дело…



— Как вас зовут?

— Battlefield V.

— Короче, Fortnite, тут такое дело…



— Как вас зовут?

— Кодзима.

— Гений!



— Как вас зовут?

— Атрей!

— Короче, сын, тут такое дело! — Орк-подкастер (@orkpod) May 25, 2018

"​— Как вас зовут?

— Тор.

— В общем, Златовласка, тут такое дело…" — пишет loki deserves better.

— Как вас зовут?

— Эрих Мария Ремарк.

— Маша, ну в общем, такой вопрос… — dear mr.Poshehonsky! (@Poshehonsky) May 24, 2018

— Как вас зовут?

— Илон.

— Короче, Элон, тут такое дело… — Покемон ВьетКафе (@sikorochka) May 24, 2018

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