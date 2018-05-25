Ингушетия и Нацконгресс-бюро договорились о совместных мероприятиях

НАЛЬЧИК, 25 мая – РИА Новости. Власти Ингушетии во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение о сотрудничестве с ассоциацией "Национальное конгресс-бюро", которое предполагает организацию совместных мероприятий различного уровня, сообщила пресс-служба руководителя региона.

"Подписи под документом поставили глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и директор ассоциации Алексей Калачев. В рамках сотрудничества планируется совместная организация выставок и форумов, в том числе на территории Ингушетии, с целью повышения привлекательности республики как площадки для проведения конгрессно-выставочных мероприятий разного уровня", — говорится в сообщении.

По словам Евкурова, сегодня в Ингушетии созданы все необходимые условия для проведения мероприятий всероссийского и международного уровня. "В этом плане взаимодействие с Национальным конгресс-бюро очень своевременно. Уверен, что наше сотрудничество повысит привлекательность республики как центра делового и событийного туризма и в целом повысит ее имидж на международной арене", — заявил глава Ингушетии.

ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.

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