Ингушетия и Нацконгресс-бюро договорились о совместных мероприятиях

НАЛЬЧИК, 25 мая – РИА Новости. Власти Ингушетии во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение о сотрудничестве с ассоциацией "Национальное конгресс-бюро", которое предполагает организацию совместных мероприятий различного уровня, сообщила пресс-служба руководителя региона.
По словам Евкурова, сегодня в Ингушетии созданы все необходимые условия для проведения мероприятий всероссийского и международного уровня. "В этом плане взаимодействие с Национальным конгресс-бюро очень своевременно. Уверен, что наше сотрудничество повысит привлекательность республики как центра делового и событийного туризма и в целом повысит ее имидж на международной арене", — заявил глава Ингушетии.
ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.