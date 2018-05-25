Эксперт: у РФ есть возможности принимать крупные международные мероприятия

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Ассоциация "Национальное конгресс-бюро" располагает необходимыми решениями и инструментами для привлечения в Россию крупных международных мероприятий, заявил директор Ассоциации Алексей Калачёв на деловом завтраке на тему "Наука делает то, что не может политика? Мероприятия международных научных ассоциаций как фактор интеграции страны в мировую экономику".

"По данным Международной ассоциации конгрессов и конференций (ICCA), в мире ежегодно проходят более 12,5 тысяч. мероприятий и большая часть из них — это научные конгрессы, форумы и симпозиумы. В 2017 году в России состоялось только 87 научных мероприятий.

Перед нами поставлена задача — изменить сложившуюся ситуацию и привлечь в страну события международных ассоциаций. Для этого у нас есть необходимые решения и инструменты", — сказал директор ассоциации.

Он также отметил, что российские регионы обладают необходимой инфраструктурой и событийным потенциалом, однако у мирового профессионального сообщества организаторов мероприятий недостаточно необходимой информации.

"В целях демонстрирования событийных возможностей наших регионов мы планируем проведение ознакомительных туров для байеров по наиболее интересным городам России — потенциальным площадкам международных мероприятий", — сообщил директор Ассоциации.

По мнению участников делового завтрака, научные мероприятия повышают престиж городов, способствуют развитию инфраструктуры и туризма, а вместе с тем и экономики. Кроме того, конгрессы и симпозиумы расширяют сотрудничество научных центров с зарубежными коллегами, позволяют оценить квалификацию специалистов и развивать необходимые компетенции.

Ассоциация "Национальное конгресс-бюро" создана в ноябре 2017 года при поддержке правительства РФ для эффективного развития событийной отрасли страны, интеграции в мировую индустрию встреч.