В Югре для охраны порядка будут созданы казачьи народные дружины

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 мая — РИА Новости. Для охраны правопорядка в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре будут созданы казачьи народные дружины, сообщил журналистам заместитель директора департамента внутренней политики региона Сергей Пишуков.

"Казачьих народных дружин на сегодняшний день не создано, но работа в этом направлении ведется, поэтому сегодня казаки участвуют в охране общественного порядка, являясь членами добровольных народных дружин", — сказал он.

По словам Пишукова, обязательства по охране общественного порядка в округе приняли 489 казаков.

В свою очередь, начальник югорского штаба Обь-Иртышского отдельского казачьего общества Алексей Гладков пояснил журналистам, что у казаков "нет задач по применению силы".

"Если говорить о дружинниках, то в рамках законодательства мы можем применять физическую силу, но только для защиты себя или граждан. Применение спецсредств, тех же самых нагаек, нигде не прописано. Отдельного пункта о том, что казакам разрешено применять нагайки нет, и никто не собирается этого делать", — подчеркнул он.

В правительстве региона уточнили, что вопрос о финансовой поддержке и развитии народных дружин из числа членов казачьих обществ будет рассматриваться только после их регистрации в окружном управлении МВД.

По данным региональных властей, в первом квартале 2018 года с участием казаков было выявлено 87 административных правонарушений и три преступления.

Ранее сообщалось, что представителей казачества в Югре привлекут к защите малых населенных пунктов от пожаров, они займутся профилактикой и тушением возгораний. Добровольцам предстоит нести службу вахтовым методом с 1 июня.

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