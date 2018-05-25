Моряки застрявшего в ОАЭ судна поедут домой на следующей неделе

ВЛАДИВОСТОК, 25 мая – РИА Новости. "Газпромбанк" сменит весь экипаж арестованного в ОАЭ судна "Кристал Ист" на следующей неделе, сообщил РИА Новости директор судовладельца-банкрота "Находка-Портбункер" Вячеслав Цой.

Ранее после просьб моряков о помощи с возвращением в Россию "Газпромбанк", по запросу которого было арестован принадлежащий компании-банкроту "Находка-Портбункер" танкер, организовал смену экипажа.

"На следующей неделе моряки поедут домой – весь экипаж. "Газпромбанк" решил полностью менять моряков, замена найдена в западном регионе России. Сейчас все документы готовы, подали заявления на визы, и на следующей неделе ожидаем, что все дальневосточники вернутся на родину", — сказал Цой.

Танкер "Кристал Ист" находится в ОАЭ с июня 2017 года. На судно "Газпромбанком" наложен арест. На борту изначально находились семь членов экипажа, которые не могли уехать из-за отсутствия паспортов и денег. В декабре 2017 года экипаж вернулся в Приморье. Позже в ОАЭ им прилетела замена.

Новый экипаж с прошлой недели просит помощи с возвращением на родину, так как на судне нет топлива и электричества. Судовладелец из-за банкротства не мог найти смену экипажу. Также сообщалось о долгах по зарплате. В конце марта морякам выплатили долги.

Международная федерация транспортных рабочих на Дальнем Востоке написала врио губернатора Приморья Андрею Тарасенко, после этого власти края обратились к полпреду президента на Дальнем Востоке вице-премьеру Юрию Трутневу и руководству "Газпромбанка" с просьбой разрешить ситуацию. Судно также подавало сигнал SOS из-за необходимости госпитализации нескольких моряков. Власти края сообщали, что "Газпромбанк" и генеральное консульство России в Дубае согласовали с портовыми властями Шарджи возможность замены моряков. 21 мая стало известно, что часть экипажа поедет домой после приезда новых моряков, которых подобрал "Газпромбанк", а часть решила остаться на судне.