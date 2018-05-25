Глава РАН отметил падение уровня выпускников российских университетов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая – РИА Новости. Имевшая место в начале нынешнего века "мода" на развитие науки и инноваций в российских вузах в ущерб их основной образовательной функции привела к тому, что сейчас уровень выпускников отечественных университетов сильно упал, заявил РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме глава Российской академии наук Александр Сергеев.

Сергеев напомнил, что в конце 1990-х и начале 2000-х годов в России была программа интеграции академических институтов с университетами в научно-образовательные консорциумы. В рамках этой программы предполагалось, что взаимодействие научных институтов и вузов усиливалось бы по мере успешного выполнения сторонами своей основной задачи — соответственно, процессов исследований и обучения.

"Но затем эта программа, к сожалению, закончилась. В 2000-2010-е годы университеты пустились в гонку по другим направлениям — они стали конкурировать друг с другом в науке, потом в инновациях, часто забывая, что их основное дело — готовить кадры. И в результате то, что мы сейчас имеем, та статистика, которая есть по человеческому капиталу, который мы получаем в начальной и средней школе, она не в пользу университетов", — сказал Сергеев.

"И я могу сказать, как ученый, у которого есть аспиранты, я очень тесно сотрудничаю с университетской системой — качество выпускников университетов здорово упало. Все это признают. Это вопрос серьезный", — добавил глава РАН.

По словам Сергеева, необходима новая программа "интеграция плюс", чтобы к академической науке и университетам подключился высокотехнологичный бизнес, который ставил бы перед учеными и вузами задачи, позволяющие получать и новые разработки, и высококвалифицированные кадры. И с помощью которых можно было бы осваивать эти разработки и выводить на рынок.

Как считает Сергеев, такую программу можно реализовать во исполнение нового майского президентского указа, в соответствии с которым, в частности, в России предстоит создать не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции университетов и научных организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики.

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