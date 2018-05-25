Двое раненных в Грозном саратовских полицейских идут на поправку

САРАТОВ, 25 мая — РИА Новости. Двое полицейских из Саратовской области, раненных во время нападения боевиков на грозненский храм Архангела Михаила, находятся на лечении в главном клиническом госпитале МВД РФ и идут на поправку, сообщил областной главк МВД.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил журналистам, что четверо боевиков проникли в церковь Архангела Михаила в центре Грозного, их целью было захватить прихожан. По его словам, в результате спецоперации все четверо были уничтожены. СК сообщил, что в ходе нападения убиты двое полицейских из ГУМВД по Саратовской области, охранявших церковь, еще двое полицейских ранены, также скончался один из прихожан. МВД уточнило, что погибли находившиеся в командировке старшие сержанты полиции Кайрат Рахметов и Владимир Горсков.

"Получившие ранения старший сержант полиции Владимир Дементьев и сержант полиции Николай Горбунов проходят лечение в отделении общей хирургии… В настоящее время медики отмечают наметившуюся положительную динамику в состоянии обоих раненых… Пока сотрудники полиции проходят лечение в Москве, коллеги не оставляют без внимания и заботы их близких, оказывая необходимую помощь", — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что начальник областного главка МВД Николай Трифонов в четверг навестил полицейских в Москве, поблагодарил их за самоотверженность и верность долгу и пожелал скорейшего выздоровления и возвращения в строй.

Дементьев и Горбунов родом из соседствующих Новоузенского и Питерского районов Саратовской области, оба проходят службу в межмуниципальном отделе МВД РФ "Новоузенский" Саратовской области. Дементьев работает в должности полицейского отделения патрульно-постовой службы полиции, а Горбунов – младшего специалиста группы тылового обеспечения. В главке пояснили, что оба находились в Чечне в полугодовой служебной командировке.