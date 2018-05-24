Вологодская область ожидает в 2018 году увеличения турпотока на 5%

С-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Вологодская область планирует в 2018 году принять туристов на 5% больше чем в 2017 году, когда регион посетили почти 3 миллиона человек, заявил РИА Новости губернатор области Олег Кувшинников в рамках Петербургского международного экономического форума.

"В прошлом году регион посетили 2,95 миллиона туристов. В этом году прирост по туристам составит порядка 5%. Для нас туризм становится отраслью экономики. Уже 4 % ВРП — это доходы от туризма", — сказал он.

Губернатор отметил, что регион старается развивать практически все виды туризма.

"Это конечно культурно познавательный туризм. Люди приезжают посмотреть на красоты русского севера, на наши монастыри, храмы. Конечно это и водный, круизный туризм, у нас около тысячи теплоходов останавливается, почти миллион туристов "идет" по воде. Конечно это и экотуризм —это русская деревня, русские усадьбы. Также это и промышленный туризм, который мы сейчас культивируем", — сообщил Кувшинников.

Важное значение для развития туризма имеет создание в Великом Устюге современного аэропорта. Стоимость проекта 990 миллионов рублей.

"Удлинение полосы аэропорта в Великом Устюге позволит нам к 2020 году принимать среднемагистральные самолёты. Сейчас договорились закончена проектно-сметная документация, объявлен конкурс, до 15 июня будет определен генподрядчик, и к 1 июля будет подписан контракт, начинается строительство. Это не только полоса Это современный аэропортовый комплекс, навигационное оборудование", — заявил губернатор.

По его словам, в аэропортовом комплексе предусматривается возможность открытия международного терминала.

"Почему это важно. Как только мы построимся, мы начнем изучать логистические транспортные потоки. Наш партнер это крупнейшая европейская туристическая компания TUI. Она заинтересована в развитии этого аэропорта и увеличения турпотока в Вологодскую область и Великий Устюг. Правительство области, авиакомпания "Северсталь", TUI после открытия аэропортового комплекса будут смотреть как изменится тур поток и, если мы поймём, что растет международный туристический поток, мы с Росавиацией и Минтрансом примем решение открыть международный терминал", — добавил Кувшинников.

Он резюмировал, что к концу года 2020 года проект будет реализован и регион запустит прямые рейсы из Санкт-Петербурга и других городов России.