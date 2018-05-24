В Петербурге представили новое судно на подводных крыльях "Валдай 45Р"

Пассажирское судно на подводных крыльях Метеор на реке Неве в Санкт-Петербурге. Архивное фото

Пассажирское судно на подводных крыльях Метеор на реке Неве в Санкт-Петербурге. Архивное фото

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Презентация скоростного пассажирского судна на подводных крыльях (СПК) нового поколения "Валдай 45Р", спроектированного и построенного АО "ЦКБ по СПК им. Р. Е. Алексеева", прошла в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.

"Метеор" — это бренд Петербурга. Мы завершаем новый проект и готовы городу на Неве предложить новый "Метеор", сохранив и улучшив судоходные качества", — сказал генеральный директор концерна Георгий Анцев.

В свою очередь, врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин сказал, что ЦКБ имени Алексеева — гордость Нижегородской области, его разработки не имеют аналогов в мире. "Они являются прообразом будущего морского и речного транспорта", — отметил Никитин, добавив, что продукция ЦКБ используется в 35 странах мира.

Работа над созданием СПК "Валдай 45Р" ведется в рамках государственной программы "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013-2030 годы". Заказчик — Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. Строительство серии судов на подводных крыльях символизирует возрождение скоростного флота России.

"Валдай 45Р", преемник лучших традиций СПК "Метеор" и "Ракета", способен обеспечить скоростную перевозку пассажиров в светлое время суток в салонах, оборудованных креслами авиационного типа.

Судно предназначено для эксплуатации на полноводных реках всей территории России от центральной части до Дальнего Востока. Кроме того, СПК "Валдай 45Р" может поставляться на экспорт. Длина судна составляет 21,3 метра, ширина — 5,2 метра, скорость — 65 километров в час, пассажировместимость — 45 человек, дальность плавания — 400 километров, экипаж — два человека.

Это первое речное пассажирское СПК нового поколения, которое строится на собственном производстве ЦКБ с использованием самого современного оборудования и материалов. Последний раз ЦКБ самостоятельно строило судно подобных размеров по своему проекту около 50 лет назад.

Технический спуск головного судна, состоявшийся в сентябре в Нижегородской области, был приурочен к 100-летию великого конструктора, создателя судов на подводных крыльях Ростислава Алексеева.