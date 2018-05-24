В Петербурге представили новое судно на подводных крыльях "Валдай 45Р"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Презентация скоростного пассажирского судна на подводных крыльях (СПК) нового поколения "Валдай 45Р", спроектированного и построенного АО "ЦКБ по СПК им. Р. Е. Алексеева", прошла в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.
В свою очередь, врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин сказал, что ЦКБ имени Алексеева — гордость Нижегородской области, его разработки не имеют аналогов в мире. "Они являются прообразом будущего морского и речного транспорта", — отметил Никитин, добавив, что продукция ЦКБ используется в 35 странах мира.
Работа над созданием СПК "Валдай 45Р" ведется в рамках государственной программы "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013-2030 годы". Заказчик — Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. Строительство серии судов на подводных крыльях символизирует возрождение скоростного флота России.
"Валдай 45Р", преемник лучших традиций СПК "Метеор" и "Ракета", способен обеспечить скоростную перевозку пассажиров в светлое время суток в салонах, оборудованных креслами авиационного типа.
Это первое речное пассажирское СПК нового поколения, которое строится на собственном производстве ЦКБ с использованием самого современного оборудования и материалов. Последний раз ЦКБ самостоятельно строило судно подобных размеров по своему проекту около 50 лет назад.
Технический спуск головного судна, состоявшийся в сентябре в Нижегородской области, был приурочен к 100-летию великого конструктора, создателя судов на подводных крыльях Ростислава Алексеева.