"Просвещение" и "Артек" вместе реализуют образовательные программы

С-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Группа компаний "Просвещение" и "Международный детский центр "Артек" на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о совместной разработке и реализации федеральных и региональных программ и проектов, направленных на развитие потенциала образовательных организаций и профессиональный рост педагогов, говорится в сообщении "Просвещения".

Сотрудничество предполагает совместную работу по модернизации и повышению качества системы образования, в том числе дополнительного образования. Планируется проведение образовательных мероприятий и развивающих программ для детей и подростков, информационных кампаний, социальных акций.

"Для нас подписание соглашения с "Артеком" — это знаковое событие. Мы сотрудничаем не первый год, вместе сделали музей "Артека". В рамках соглашения мы планируем и дальше продолжать, расширять и развивать наше сотрудничество с одной из самых уникальных детских организаций", — заявил первый вице-президент группы компаний "Просвещение" Михаил Кожевников, слова которого приводятся в сообщении.

По словам директора "МДЦ "Артек" Алексея Каспржака, в "Артеке" существует сложившаяся уникальная технология развития интеллектуальных и творческих способностей детей.

"Нам нужен партнер, заинтересованный в распространении этой технологии. Уверен, что "Просвещение", как компания, которая заинтересована в том, чтобы предлагать на рынок конкурентные продукты, будет являться двигателем технологий "Артека" в своих учебниках, в средовых решениях, в различных инструментах, в том числе и в IT-решениях", — прокомментировал Алексей Каспржак перспективы сотрудничества с "Просвещением".