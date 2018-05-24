Перед началом ЕГЭ для школьников пройдет онлайн-консультация психолога

МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Психолог в режиме онлайн проконсультирует российских школьников накануне старта единого государственного экзамена (ЕГЭ), сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ "О структуре федеральных органов исполнительной власти", разделив Минобрнауки на министерство просвещения и министерство науки и высшего образования, передав последнему функции упраздненного им Федерального агентства научных организаций (ФАНО). Курировать сдачу школьных экзаменов теперь будет министерство просвещения, однако в переходный период эту работу продолжают вести структуры бывшего Минобрнауки.

"25 мая в преддверии старта основного этапа сдачи единого госэкзамена в официальном сообществе Минобрнауки России в социальной сети "ВКонтакте", посвящённом ЕГЭ, выпускников школ проконсультирует эксперт-психолог",- говорится в сообщении.

Отмечается, что зрители онлайн-трансляции узнают, как владеть собой в ситуации сильного нервного напряжения, как настроить себя на успех накануне и во время сдачи ЕГЭ, в чём заключаются основные приёмы саморегуляции в условиях стресса, как избежать негативного внушения и создать позитивный настрой.

В пресс-службе добавили, что онлайн-консультацию проведёт Ольга Владимировна Хухлаева, доктор психологических наук, профессор Московского государственного психолого-педагогического университета, автор более 15 книг по психологии для широкого круга читателей.

Там уточнили, что онлайн-консультация состоится 25 мая с 16.00 до 17.00 мск.