В Калининградской области отрабатывают пропуск гостей ЧМ-2018

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Калининградские власти проводят совместные тренировки с таможенной и пограничной службами, чтобы подготовиться к наплыву туристов в дни чемпионата мира по футболу, несколько игр которого пройдут в Калининграде, рассказал в интервью РИА Новости губернатор Антон Алиханов на площадке Петербургского международного экономического форума.

"Достаточно большая нагрузка будет ложиться на пункты пропуска, автомобильные в том числе. Есть у нас опасения определенные относительно того, как сработают таможня, пограничные службы, и сейчас мы все вместе с ними ведем специальные тренировки для того, чтобы в "боевых" условиях мы смогли справиться с наплывом туристов качественно, чтобы не создавать гигантских очередей", — сказал Алиханов.

Губернатор отметил, что в силу географического положения Калининградской области (регион не имеет общих границ с остальной территорией России, граничит с Польшей и Литвой) многие болельщики прилетят в ближайшие аэропорты соседних стран и поедут в Калининград на автотранспорте.

"Ровно то же самое нужно будет делать и на выезд, потому что многие будут приезжать к нам одним днем, двумя днями, и нужно будет оперативно их выпускать с нашей территории", — добавил Алиханов.

Чемпионат мира впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи состоятся на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе в Калининграде. Кроме матча Сербия-Швейцария 22 июня, 16 июня в Калининграде сыграют сборные Хорватии и Нигерии, 25 июня — Испании и Марокко, 28 июня — Англии и Бельгии.

ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.

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