"Швабе" проведет в Псковской области энергоаудит

МОСКВА, 24 мая — РИА новости. Специалисты российского холдинга "Швабе" проведут энергоаудит текущего состояния систем освещения Псковской области, по итогам которого будет принято решение о необходимости внедрения в регионе энергосберегающих и энергоэффективных технологий, сообщает пресс-служба холдинга.

Соглашение о сотрудничестве подписали в рамках ПМЭФ генеральный директор "Швабе" Алексей Патрикеев и врио губернатора региона Михаил Ведерников.

"Мы видим большой потенциал во внедрении элементов экосистемного проекта "Умный город" в этом регионе. Его реализация сегодня охватывает все больше российских городов в рамках выполнения федеральной программы. Проект нацелен на заметное улучшение городской среды и позволяет наглядно оценить, как высокие технологии могут органично вписываться в жизнь человека, оставаясь при этом безопасными и надежными. В нескольких регионах он уже показал свою эффективность, сегодня мы готовы применять этот успешный опыт для комплексного развития Псковской области", — сказал Патрикеев.

В пресс- службе пояснили, что комплексное развитие предполагает работу сразу в нескольких направлениях — ЖКХ, транспорт, информационная безопасность, цифровое здравоохранение, внедрение мобильных решений по повышению доступности медицинской помощи, а также оснащение медицинских центров высокотехнологичным оборудованием.