Фурсенко оценил возможные сокращения при реорганизации Минобрнауки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Сокращение кадров в реорганизованном Минобрнауки РФ вряд ли может быть существенным, считает помощник президента РФ, экс-министр образования и науки Андрей Фурсенко.

Ранее в четверг вице-премьер РФ Татьяна Голикова, курирующая соцблок в новом кабмине, в интервью РИА Новости заявила, что вопрос сокращений в связи с реорганизацией Минобрнауки пока не обсуждается, однако может возникнуть на повестке дня. При этом министр просвещения Ольга Васильева заявила, что кадровые перестановки после разделения на два министерства неизбежны.

"Какое-то сокращение может быть. Я не думаю, что очень существенное, но точно не увеличение", — заявил РИА Новости Фурсенко.

Он отметил, что точные данные появятся только после всех реорганизационных процедур. "Сейчас прописывается функционал, положение о двух министерствах, которые поменялись, может быть, какие-то дополнительные функции будут на них возложены", — пояснил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ "О структуре федеральных органов исполнительной власти", разделив Минобрнауки на министерство просвещения и министерство науки и высшего образования и передав последнему функции упраздненного им Федерального агентства научных организаций (ФАНО).

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