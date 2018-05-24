Фурсенко оценил возможные сокращения при реорганизации Минобрнауки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Сокращение кадров в реорганизованном Минобрнауки РФ вряд ли может быть существенным, считает помощник президента РФ, экс-министр образования и науки Андрей Фурсенко.
"Какое-то сокращение может быть. Я не думаю, что очень существенное, но точно не увеличение", — заявил РИА Новости Фурсенко.
Он отметил, что точные данные появятся только после всех реорганизационных процедур. "Сейчас прописывается функционал, положение о двух министерствах, которые поменялись, может быть, какие-то дополнительные функции будут на них возложены", — пояснил он.
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