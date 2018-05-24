В ГАИ не поступали предложения по экзаменам для велосипедистов

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Обращения по поводу введения налогов, регистрации и экзаменов по ПДД для велосипедистов в ГАИ не поступали, сообщил журналистам глава ГИБДД России Михаил Черников.

Ранее депутат Госдумы от "Единой России" Виталий Милонов предложил ввести налоги, регистрацию и экзамены по правилам дорожного движения для велосипедистов, а также запретить прокладку велодорожек за счет дорог общего пользования.

Кроме этого, депутат подчеркнул, что вся велоинфраструктура строится за счет налогов и сборов автомобилистов: владельцы легковушек, мотоциклисты, грузовики, автобусы платят налоги, за счет которых появляются, в частности, и велодорожки. Парламентарий также выступил за пересмотр проектирования велосипедных дорожек.

"У нас очень много комментируют по линии безопасности дорожного движения, в большей степени декларативно в СМИ. У нас какого-либо обращения, чтобы мы его откомментировали, не было", — пояснил Черников.