ВТБ и Санкт-Петербург договорились о выпуске "Единой карты петербуржца"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Банк ВТБ и правительство Санкт-Петербурга договорились о взаимодействии при выпуске и обслуживании "Единой карты петербуржца"; первые карты ВТБ намерен выпустить уже в III квартале 2018 года.

Соответствующий документ подписали на ПМЭФ заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников и председатель Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга Иван Филиппов. Подписание состоялось в присутствии президента-председателя правления ВТБ Андрея Костина и губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко.

Проект создания "Единой карты петербуржца" (ЕКП) позволит жителям города использовать ЕКП как банковскую и транспортную карту, в качестве носителя электронного полиса ОМС, размещать на ней электронно-цифровую подпись. Банковское приложение ЕКП обеспечит надежный инструмент получения всех видов выплат, заработной платы, а также безопасность платежей.

До конца 2018 года будет выпущено 100 тысяч карт, при этом их можно будет получить уже этой осенью.

Как отметил Печатников, ВТБ имеет многолетний опыт участия в крупнейших государственных и муниципальных проектах в сфере информационных технологий, социальной защиты, образования и транспорта. За счёт интеграции банковской карты с городскими сервисами жители Санкт-Петербурга получат качественное продуктовое предложение, а также современные банковские услуги и сервисы.