Глава КЧР подписал соглашение о взаимодействии с военно-морской академией

ЧЕРКЕССК, 24 мая — РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов и начальник военного учебно-научного центра ВМФ "Военно-морская академия" имени Н.Г. Кузнецова Владимир Касатонов заключили соглашение о сотрудничестве республики и вуза, сообщили в пресс-службе руководителя региона.

Соглашение, подписанное в рамках Петербургского международного экономического форума, предусматривает военно-профессиональную подготовку и отбор кандидатов для поступления в вуз.

Темрезов также встретился с преподавателями и студентами академии, в которой на сегодняшний день учатся четверо курсантов из Карачаево-Черкесии.

"Учиться в таком учебном заведении — почетно и престижно. Буду очень рад, если как можно больше ребят из нашей республики станут военными моряками и будут защищать Родину. Вы — будущее России, будущее военно-морского флота страны, — сказал глава региона.

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