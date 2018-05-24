МЧС и МВД закончили проверки подмосковных объектов ЧМ-2018

Растяжка на трибунах с рекламой чемпионата мира по футболу 2018. Архивное фото

Растяжка на трибунах с рекламой чемпионата мира по футболу 2018. Архивное фото

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Подмосковные главки МЧС и МВД закончили проверки безопасности объектов инфраструктуры Московской области, которые задействованы на чемпионате мира по футболу 2018 года, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.

"Совместно с Главным управлением МВД России по Московской области проведены проверки текущего состояния и хода работ по устранению недостатков в технической укрепленности, антитеррористической защищенности и пожарной безопасности объектов", — сказал собеседник агентства.

Спасатели также предварительно рассчитали группировки сил и средств: 4650 человек и 1002 единиц техники. Дополнительно можно привлечь 22 919 добровольных пожарных.

В единый перечень объектов инфраструктуры чемпионата Московской области включены 24 объекта: шесть объектов транспорта, девять тренировочных площадок, восемь гостиниц и международный вещательный центр. На всех объектах также проведены пожарно-тактические занятия и учения.

Ранее подмосковный главк МЧС провел показное пожарно-тактическое учение в аэропорту "Шереметьево" в рамках подготовки к чемпионату. В учениях приняли участие подразделения столичного главка МЧС, ГКУ МО "Мособлпожспас" и МУ "Химспас" — всего более 100 человек и 25 единиц техники.

Чемпионат мира по футболу-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи состоятся в 11 городах России.