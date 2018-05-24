Алиханов: Калининград готов к приему гостей ЧМ-2018

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Калининград практически готов к приему гостей чемпионата мира по футболу, остались лишь "мелкие штрихи", рассказал губернатор Калининградской области Антон Алиханов в интервью РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мы, безусловно, готовы. С точки зрения строительной готовности остались, что называется, последние штрихи. Аэропорт в течение ближайших 10 дней получит все документы полностью. Улично-дорожная сеть на острове Октябрьском полностью введена в эксплуатацию, запущена, вчера мне прислали фотографии с полностью освещенными улицами. В этом смысле переживать не за что, все объекты, безусловно, будут готовы, остались мелкие штрихи", — сказал Алиханов.

Чемпионат мира впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи состоятся на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе в Калининграде. Кроме матча Сербия-Швейцария 22 июня, 16 июня в Калининграде сыграют сборные Хорватии и Нигерии, 25 июня — Испании и Марокко, 28 июня — Англии и Бельгии.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.

Другие новости региона читайте здесь >>