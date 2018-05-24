Госдума отклонила проект о праве ИП заключать ученический договор

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Госдума РФ в четверг на пленарном заседании отклонила законопроект, предусматривающий право индивидуальных предпринимателей заключать ученический договор для переподготовки необходимых им кадров.
Как пояснила замглавы комитета Госдумы по труду и соцполитике Валентина Кабанова, законопроект требует значительной доработки, в том числе в законе "Об образовании", а на предпринимателя ложится большое количество обязанностей по обеспечению образовательного процесса. В связи с этим комитет рекомендовал отклонить этот законопроект.