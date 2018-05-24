В "СтудФонде" предложили создать систему поощрений для волонтеров в России

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Фонд социальной помощи студентам "СтудФонд" "Молодой гвардии "Единой России" (МГЕР) предлагает сформировать систему поощрений для волонтеров в России, а также выстроить для них систему мотивации, сообщила РИА Новости руководитель фонда Анна Лапенко.

"СтудФонд направит предложения по формированию системы поощрений для волонтеров министерству физической культуры и спорта Московской области и Москвы, организации Мосволонтер, Федерации национальных видов спорта, игр и культуры", — сказала Лапенко.

Она пояснила, что такие льготы могли бы действовать для того, чтобы волонтер, например, футбольных мероприятий, мог бы посещать в том числе и баскетбольные матчи, теннисные игры и прочее. "У волонтеров, специализирующихся на сопровождении спортивных мероприятий, должна быть возможность посещать игры по другим видам спорта, а также тренироваться в залах при спортивных объектах бесплатно либо на льготных условиях", — добавила Лапенко.

Также "СтудФонд" предлагает выстроить систему мотивации волонтеров. По словам Лапенко, "добровольцы должны понимать, что их деятельность имеет качественную оценку".

"Как правило молодые люди приходят в волонтерские организации не только для того, чтобы совершать добрые дела, но и для того чтобы развиваться самим. Именно поэтому мы считаем важным организовать систему гарантированного роста", — пояснила она.

Лапенко добавила, что такая система позволила бы повысить качество работы волонтеров и дала бы возможность руководству спортивных объектов "вырастить компетентные кадры, понимающие организацию спортивных мероприятий на всех уровнях".