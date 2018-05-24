В "СтудФонде" предложили создать систему поощрений для волонтеров в России

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Фонд социальной помощи студентам "СтудФонд" "Молодой гвардии "Единой России" (МГЕР) предлагает сформировать систему поощрений для волонтеров в России, а также выстроить для них систему мотивации, сообщила РИА Новости руководитель фонда Анна Лапенко.
Она пояснила, что такие льготы могли бы действовать для того, чтобы волонтер, например, футбольных мероприятий, мог бы посещать в том числе и баскетбольные матчи, теннисные игры и прочее. "У волонтеров, специализирующихся на сопровождении спортивных мероприятий, должна быть возможность посещать игры по другим видам спорта, а также тренироваться в залах при спортивных объектах бесплатно либо на льготных условиях", — добавила Лапенко.
"Как правило молодые люди приходят в волонтерские организации не только для того, чтобы совершать добрые дела, но и для того чтобы развиваться самим. Именно поэтому мы считаем важным организовать систему гарантированного роста", — пояснила она.
Лапенко добавила, что такая система позволила бы повысить качество работы волонтеров и дала бы возможность руководству спортивных объектов "вырастить компетентные кадры, понимающие организацию спортивных мероприятий на всех уровнях".