Глава Колымы пообещал, что рост зарплат бюджетникам в области продолжится

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая – РИА Новости. Рост зарплат бюджетникам на Колыме продолжится в зависимости от роста средней зарплаты в экономике региона, сообщил РИА Новости на полях ПМЭФ глава региона Владимир Печеный.

"По майским указам президента… Мы находимся в стадии реализации предыдущих указов… Рост зарплат работников бюджетной сферы, который будет продолжен в зависимости от роста средней зарплаты в экономике региона. Что касается новых указов, для нашего региона и других регионов ДФО важным является направление развития социнфраструктуры, здравоохранения", — сказал губернатор.

По его словам, те проблемы, которые есть в здравоохранении, в условиях Колымы более серьезные, потому что много отдаленных населенных пунктов.

Также Печеный рассказал, что в рамках указов президента два физкультурно-оздоровительных комплекса в регионе уже сдали, третий достраивают, в этом году начнется строительство четвертого и пятого, это ФОКи с бассейнами – в регионе таких почти нет.

ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.

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