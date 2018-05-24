Работодателям могут запретить менять условия договора с беременными

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Депутаты ЛДПР предложили запретить работодателям изменять условия трудового договора беременными женщинами и женщинами с детьми в возрасте до трех лет без согласия самого сотрудника, чтобы избежать возможности вынуждать покинуть рабочее место, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Авторами законопроекта выступили депутаты ЛДПР Ярослав Нилов, Данил Шилков, Виталий Пашин, Андрей Андрейченко.

Согласно действующему законодательству, в настоящее время уже предусмотрены повышенные гарантии для беременных женщин и женщин с детьми в возрасте до 3 лет. В частности, запрещено расторгать с указанной категорией граждан трудовой договор, а на время декрета необходимо сохранять за ними место работы.

Однако авторы законопроекта указывают на пробел в правовом регулировании и незащищённость беременных женщин от тех случаев, когда работодатель по своей инициативе может изменить, в том числе умышленно, условия трудового договора, вынуждая работников отказываться от продолжения работы, поскольку новые условия трудового договора являются для них неприемлемыми.

Законопроектом предлагается запретить работодателям по своей инициативе изменять условия трудового договора даже при наличии организационных или технологических причин. Изменение условий трудового договора во всех подобных случаях будет требовать обязательного согласия сотрудника.

Депутаты отмечают, что закрытый перечень организационных и технологических причин, при которых работодатель вправе изменять условия трудового договора в одностороннем порядке, законодательством не определен, что фактически позволяет работодателю по своему усмотрению изменять условия трудового договора со ссылкой на наличие организационных либо технологических причин.

"Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель обязан в письменной форме предложить ему другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья", — говорится в пояснительной записке.

При отсутствии указанной работы или отказе работника от предложенной работы трудовой договор прекращается, однако в этом случае с позиции закона, его действие прекращается не по инициативе работодателя.