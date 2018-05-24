Голикова назвала систему ОМС в России децентрализованной

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Реформы в системе обязательного медицинского страхования в России не были завершены, система ОМС в стране децентрализована, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер Татьяна Голикова.

"Недореформированной осталась система обязательного медицинского страхования", — сказала Голикова в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Она отметила, что система ОМС в РФ децентрализована, в отличие от системы пенсионного и социального страхования. "Здесь полномочия по управлению делегированы регионам и не всегда финансово обеспечены так, как это предписано нормативными документами", — сказала Голикова.

Вице-премьер подчеркнула, что медицина в РФ останется бесплатной. "Это конституционный принцип, поэтому мы в данном случае исходим из этого", — сказала она.