Реформы в соцсфере не должно причинять ущерб россиянам, заявила Голикова

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Реформы в социальной сфере не должны проводиться в ущерб гражданам, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью РИА Новости.

"Социальная сфера самая чувствительная, она напрямую выходит на гражданина, здесь важно не увлечься какими-то реформами в ущерб нашим гражданам", — сказала Голикова в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Она отметила, что еще недостаточно долго работает на новой должности, поэтому прежде чем высказываться о возможных переменах, должна услышать экспертные оценки. "Я пять дней работаю в этой должности, поэтому я, конечно, имею свои взгляды на какие-то процессы, которые происходят в этой сфере, но, мне кажется, что прежде чем говорить, что вот так будет, очень важно посоветоваться со специалистами в этих сферах, с экспертами, с гражданским обществом",- сказала Голикова.

ПМЭФ-2018 пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своём флагманском сайте.