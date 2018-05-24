МЧС советует москвичам не купаться пьяными

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Спасатели рекомендует москвичам и гостям столицы не подныривать под плывущим человеком, не "топить" его, не подавать ложные сигналы о помощи и не купаться пьяными, сообщает столичный главк МЧС.

"Строго запрещено купание в состоянии алкогольного опьянения; находясь в воде, категорически запрещается подныривать под плывущим человеком, "топить" его и подавать ложные сигналы о помощи, нырять с перил, лодок; и не оставляйте детей без присмотра", — говорится в рекомендациях на сайте ведомства.

Спасатели отмечают, что в Москве купание разрешено только в специально оборудованных зонах отдыха на водоемах.

Ранее МЧС сообщало, что все зоны отдыха в столице будут открыты к 25 мая. Всего в Москве организовано 12 зон отдыха с купанием, 46 зон отдыха без купания и 66 мест массового отдыха.