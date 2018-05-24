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Общество

Ульяновских школьников будут учить основам бизнеса

12:1724.05.2018
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© Depositphotos / jbrysonУрок. Архивное фотоУрок. Архивное фото
© Depositphotos / jbryson

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Ульяновские школьники будут изучать основы бизнеса, сообщил губернатор региона Сергей Морозов, выступая с докладом по вопросам молодежного предпринимательства на ПМЭФ, сообщает пресс-служба правительства региона.

Со следующего учебного года курс будет включен в образовательные программы всех школ Ульяновской области.

Стенд УАЗ. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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"Уже сейчас нашим министерством образования и науки разрабатывается программа для основной школы по основам предпринимательства и комплекс занятий внеурочной деятельности для младших школьников, в которую войдёт модуль об истории симбирского предпринимательства. В средней школе этот проект реализуется с 2015 года. Нами была проделана огромная работа по сбору информации о предпринимателях Симбирской губернии вплоть до 1917 года — до нас эта информация и архивные материалы систематизированы не были. Уже сейчас понятно, что проект играет важную роль в формировании у детей позитивного отношения к бизнесу и предпринимателям", — сказал Морозов, слова которого цитирует пресс-служба.

Предпринимательский образовательный блок губернатор предложил создать во всех российских школах.

"Мы видим интерес регионов к разработанному нами продукту. В 2017 году наш проект "Лига школьного предпринимательства" был представлен на федеральном уровне: на Всероссийском съезде "Опоры России" и в рамках XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Сочи. Проект уже реализуется в Кемерово, в 2018 году будет реализован в Ярославле, Липецке, Уфе, Крыму, Якутии и Московской области", — отметил губернатор.

В Ульяновской области комплексная региональная программа развития молодежного предпринимательства реализуется в рамках федерального проекта "Ты-предприниматель". В этот комплекс также входят программы "Азбука предпринимателя", "Школа развития высокотехнологичного предпринимательства", "Лига студенческого предпринимательства" и аналогичный проект для школьников.

"Молодой предприниматель может рассчитывать на дальнейшее сопровождение и консультативную помощь, а также на повышение предпринимательских компетенций благодаря участию в семинарах и тренингах, чемпионате деловых игр "Субботник", работе "Школы предпринимателя" и "Школы экспорта". Последняя проходит при партнерстве с "Российским экспортным центром" и нацелена на повышение компетенций предприятий региона в вопросах экспортных операций. Сегодня свыше 10% прошедших обучение предпринимателей успешно выходят на внешние рынки, а продукция региональных производителей востребована в более чем 130 странах мира", — процитировали в пресс-службе правительства руководителя Корпорации развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области Руслана Гайнетдинова.

По его словам, одна из важных задач ведомства — вырастить национальных чемпионов в предпринимательстве.

"Таких примеров в регионе становится все больше. К примеру, Милана Привалова в 2015 году основала небольшой бизнес — делала шоколад ручной работы. Сейчас это уже полноценная кондитерская фабрика, объёмы выпускаемой продукции которой выросли до 4,5 тонн в месяц.

Более того, предприятие смогло выйти на внешние рынки, и сегодня его продукция поставляется не только в разные регионы страны, но и в Казахстан и Китай", — рассказал Гайнетдинов.

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