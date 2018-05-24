Соцблок правительства готов к реализации нового майского указа

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Социальный блок нового кабинета министров РФ готов к реализации нового майского указа президента, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Президент России Владимир Путин 7 мая подписал указ "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года".

"Безусловно, социальный блок готов к реализации задач, поставленных президентом страны. Задачи, цели и показатели очень амбициозные, которые обозначены в послании. Ключевым показателем, конечно, является снижение бедности в два раза за шесть лет. Очень, еще раз повторюсь, амбициозный показатель", — сказала Голикова в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках Петербургского международного экономического форума.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.