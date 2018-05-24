В России доля частных медорганизаций в системе ОМС составляет более 30%

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Доля частных медицинских организаций, которые оказывают услуги по программе государственных гарантий, существенно увеличилась с 2011 года и составляет на сегодняшний день выше 30%, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на Петербургском международном экономическом форуме.

"Если в 2011 году у нас в числе участников программы государственной гарантии медицинской помощи было всего 7% частных организаций, то сейчас это уже выше 30%. Мы не планируем на этом останавливаться", — сказала Скворцова.

Она отметила, что система здравоохранения, которую формирует Минздрав, должна включать в себя всех стоящих игроков, которые готовы играть по правилам — критериям доступности, качества, единым тарифам и единым способам оплаты медицинской помощи.

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