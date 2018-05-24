Скворцова рассказала о новых технологиях в российской медицине

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Система здравоохранения в ближайшие 30 лет должна развиваться на основе профилактики болезней и новых технологий, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в четверг на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), посвященной медицине будущего.

"Первое, что предстоит нам всем развить в ближайшие 30 лет, — это активное участие каждого человека в развитии системы здравоохранения. Должно быть равноправное партнерство между человеком и его врачом, человеком, который сопровождает его здоровье, профилактируя возможные болезни. Приоритет профилактики должен быть заложен в основе здравоохранения", — сказала Скворцова.

Она добавила, что осуществлять такую профилактику нужно с помощью единого цифрового контура медицины.

"За ближайшие 30 лет это должно быть контурное цифровое единое пространство с возможностью каждого человека получить всю необходимую информацию, его поддерживающую на основе постоянно идущего мониторинга за его здоровьем", — отметила министр. В этом, по мнению главы Минздрава, пригодятся гаджеты, с помощью которых можно снимать необходимые показания пациентов дистанционно.

"Третий момент – это, конечно, новые технологии, которые стремительно развиваются — это и молекулярная генетика, и молекулярная биология", — пояснила Скворцова.

Основное отличие того, что будет в медицине через 30 лет по отношению к сегодняшнему дню, по словам Скворцовой, — это развитие науки, биотехнологий и других современных технологий.

"Хотелось бы, чтобы основным посылом определяющим будущее была шкала ценностей каждого государства — человек выше экономики. Хотелось бы, чтобы продолжительность жизни и здоровье граждан стали главным признаком развитого государства", — сказала министр.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.