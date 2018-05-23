В ГД сообщили о работе над законодательством в сфере пожарной безопасности

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой рассказал о возможном изменении подхода к проведению проверок пожарным надзором в сфере противопожарной безопасности и других предложениях по совершенствованию законодательства в сфере обеспечения пожарной безопасности.

В среду в Госдуме состоялось заседание рабочей группы по обобщению и анализу законодательства в сфере обеспечения пожарной безопасности торгово-развлекательных, культурно-зрелищных и других объектов массового пребывания людей и подготовке законодательных предложений по повышению уровня противопожарной защищенности таких объектов.

"Самым очевидным является предложение об изменении самого подхода к проведению проверок инспекторами пожарного надзора: проверке должно подлежать всё здание в целом, вне зависимости от количества собственников и арендаторов в нем", — передает слова Толстого его пресс-служба.

Парламентарий отметил, что с такой позицией согласны и депутаты, и представители МЧС.

Толстой добавил, что среди других предложений рассматривается возврат к практике инспектирования пожарным надзором объектов на этапе подготовки проектной документации и строительства, видеорегистрация процесса проведения проверки с видеофиксацией нарушений, а также применение современных IT-технологий для информирования населения о поведении в случае пожара, расположении аварийных выходов.

"Все инициативы и предложения будут внимательно изучены профильными ведомствами. Самые эффективные меры войдут в пакет законопроектов, который будет внесен в Госдуму по итогам работы группы", — заключил депутат.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них — дети.