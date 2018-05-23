МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой рассказал о возможном изменении подхода к проведению проверок пожарным надзором в сфере противопожарной безопасности и других предложениях по совершенствованию законодательства в сфере обеспечения пожарной безопасности.
"Самым очевидным является предложение об изменении самого подхода к проведению проверок инспекторами пожарного надзора: проверке должно подлежать всё здание в целом, вне зависимости от количества собственников и арендаторов в нем", — передает слова Толстого его пресс-служба.
Парламентарий отметил, что с такой позицией согласны и депутаты, и представители МЧС.
"Все инициативы и предложения будут внимательно изучены профильными ведомствами. Самые эффективные меры войдут в пакет законопроектов, который будет внесен в Госдуму по итогам работы группы", — заключил депутат.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них — дети.